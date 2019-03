PvdA voert actie voor behoud van scholen in de Achterhoek

De PvdA Gelderland wil de teruggang van het aantal scholen in de Achterhoek tegen gaan. De partij ging donderdag langs scholen om aandacht te vragen voor het probleem en lanceerde het manifest 'Zeker zijn van een school in de buurt'.

'Onderwijs is een recht en een school in de buurt is de normaalste zaak van de wereld', zegt PvdA Gelderland lijsttrekker Peter Kerris. 'Het kan niet zo zijn dat kinderen van de een op andere dag kilometers verderop naar school moeten, dat is ontwrichtend. Jeugd houdt dorpen vitaal en daarop is het ontzettend belangrijk dat kinderen goed onderwijs in de buurt kunnen volgen.'

Niet iedere school kan openblijven

Door de trek van het buitengebied naar de steden staan veel dorpsscholen onder druk door teruglopende leerlingaantallen. Ondanks dat de PvdA hier iets aan wil doen, kan niet iedere school koste wat kost worden opengehouden Kerris: 'Het gaat er om dat we kwaliteit en toegankelijkheid van onderwijs behouden in de buurt. Dus een school in de buurt, met een leraar voor de klas en alle faciliteiten die kinderen nodig hebben onder een dak. Dat betekent dat we de krachten in de regio moeten bundelen door bijvoorbeeld het samenvoegen van scholen één sterke school in de buurt stichten.'

De PvdA scholen-tour ging langs de openbare basisschool in Kotten en de openbare basisschool in Miste. Beiden scholen waar ze met de problematiek van teruglopende leerlingenaantallen hebben te maken