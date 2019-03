Bewoners nieuwbouwwijken Barneveld maken bezwaar tegen WOZ-waarde door vervuilde grond

Een groep bewoners van de nieuwbouwwijken in Barneveld waar vervuilde grond is gebruikt, gaat in beroep tegen de WOZ-waarde. Dat zegt de Stichting Bewonersbelang Onderzoek Bouwgrond. De stichting heeft een fiscalist in de arm genomen die helpt met het maken van bezwaar. De bewoners gaan in beroep, omdat volgens hen de waarde van de woningen is gedaald na de berichtgeving over vervuilde grond in hun wijk.

Aanleiding voor het oprichten van de stichting is een rapport van de Gelderse Omgevingsdiensten waaruit blijkt dat zo'n 10.000 ton vervuild zand in voornamelijk nieuwbouwwijken is terechtgekomen. Afvalverwerkingsbedrijf Vink in Barneveld was de leverancier van de grond. Vink heeft altijd ontkend dat de grond is vervuild. In Barneveld bleek in ieder geval op één plek in de wijk de grond vervuild te zijn. Op de plek waar de giftige stof styreen is gevonden, wordt het zand vervangen. Het rapport van dit onderzoek is nog niet openbaar.

Aansprakelijkheid

De bewonersstichting heeft onlangs aangekondigd onder anderen bestuurders van gemeente en provincie onder ede te gaan horen over de grondkwestie. Ook Vink en deskundigen zullen gehoord worden. Behalve de provincie en Vink hebben de bewoners nu ook de gemeente Barneveld officieel aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. De schade kan mogelijk in de miljoenen lopen.

Bewoners verwijten de gemeente onzorgvuldig te hebben gehandeld. 'De gemeente heeft onvoldoende toezicht gehouden op de herkomst en het gebruik van de gronden. Als bewoners zijn we onvoldoende geïnformeerd. Wij eisen van de gemeente nogmaals opheldering over de herkomst van de grond', zegt een woordvoerder van de stichting.

Twaalf gemeenten

De stichting is opgericht door bewoners uit Barneveld waar de meeste grond is beland. Gedupeerde bewoners uit twaalf gemeenten kunnen zich bij de stichting aansluiten. Dit hebben inmiddels een paar honderd bewoners gedaan. Behalve Barnevelders, hebben onder anderen bewoners uit Ede en Apeldoorn zich gemeld. Gedupeerden kunnen zich nog tot en met 31 maart aansluiten bij de stichting. Daarna zal de stichting alleen nog voor de belangen van leden opkomen.

