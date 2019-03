Doelman Branderhorst vindt elfde plaats NEC eigenlijk te laag

Maar doelman Mattijs Branderhorst vindt dat eigenlijk nog te laag. "Ik moet niet zeggen dat we hier horen te staan. Je moet die play-offs halen, hoe dan ook. Als we nu een serie neerzetten, gaan we echt wel klimmen. We hebben met Roda, de nummer zes van de competitie, toch een aardige tegenstander verslagen. Dus waarom zouden we Sparta en Den Bosch niet kunnen pakken?"

Trainer Jack de Gier ziet mogelijkheden tegen FC Den Bosch. "Die wedstrijd daar kreeg door de rode kaart van Joey van den Berg een andere wending. We kwamen toch wel verdiend met 2-1 voor en we hadden die wedstrijd toch over de streep moeten trekken. Dat is helaas niet gelukt. Vorige week hielden we de nul en is er gevochten voor elke meter. Daar willen we op voortborduren."

Branderhorst heeft zelf nog niet verloren met NEC en was tegen Roda JC (1-0) heel belangrijk. "Dat voelde voor mij heel lekker. Ik tik het niveau van voor mijn blessure weer aan. Mooi dat we sinds mijn komst een serie hebben neergezet waarin we niet verloren hebben. Dat geeft vertrouwen, ook voor de verdediging."

Ik voel met goed op mijn plek. Het was binnen en buiten het veld wel even wennen."