Mantelzorger Joop beleeft de dag van zijn leven in Ermelose verffabriek

Mensen uit Gelderland en daarbuiten werden geraakt door het verhaal van Joop die al jaren voor zijn zieke vrouw zorgt. Er werd massaal gereageerd op zijn oproep, zo ook Havo in Ermelo. Het bedrijf voorziet de Nijmegenaar een jaar lang van stickerverf en ook werd hij uitgenodigd voor een rondleiding in de fabriek.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Het is echt overweldigend'

Joop was enorm onder de indruk van alle reacties en lieve berichten die hij kreeg naar aanleiding van zijn oproep. 'Het is echt overweldigend. Ik ben nu 62 jaar, maar heb nog nooit zoveel mooie cadeautjes gekregen in mijn leven', liet Joop weten in de uitzending van Frank van Dijk op Radio Gelderland.

Joop heeft de afgelopen weken naar aanleiding van de uitzending voor verschillende mensen stickers mogen maken. 'Ik heb verschillende opdrachten gekregen, van het maken van een eenhoorn tot het maken van een logo van NEC.' Joop is daar erg blij mee omdat het stickerverven hem ontspanning geeft, gezien de zorg die hij voor zijn vrouw Gonny heeft.

Therapie

Maar niet alleen Joop is blij met de verf, ook zijn vrouw is inmiddels aan het stickerverven. Gonny heeft onlangs te horen gekregen dat ze longkanker heeft en dat zorgt voor veel onzekerheid.

Het stickerverven houdt nu niet alleen Joop, maar ook Gonnie op de been. 'Ik ben uiteindelijk ook gaan stickerverven, wat voor mij een soort therapie is, dan hoef ik even nergens aan te denken', laat Gonnie weten.

'Mooiste dat ik in 20 jaar heb gezien'

Helaas liet de gezondheid van Gonny het niet toe om mee te gaan naar Ermelo naar de verffabriek. Voor Joop dus een beetje een dubbel gevoel, maar hij kijkt erg enthousiast terug.

'Ik vond het heel leuk. Het is het mooiste dat ik in 20 jaar heb gezien', benadrukte hij. Joop kreeg van de medewerkers uitleg over het productieproces van het maken van de verf tot hoe het product in de flesjes komt. Bij het afscheid kreeg Joop een grote doos vol flessen met verf, waarop Joop antwoordde: 'Dit is echt niet normaal, hartstikke bedankt.'

