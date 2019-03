Kwetsbare jongeren en niet-passend onderwijs; wie is verantwoordelijk voor deze groep?

door Bastiaan van Blokland

In de Arnhemse wijk Malburgen werd de 026 Talentenfabriek in allerijl opgetuigd om hen een steuntje in de rug te bieden, met tijdelijk financiële steun van Team Leefomgeving Malburgen. Maar de geldkraan gaat hoogstwaarschijnlijk dicht. De situatie legt een ander, groter probleem bloot.

Lage cijfers

Door het inschakelen van de gemeente om de jongeren te helpen, kwam naar voren dat hun school, de Capabel Onderwijs Groep, voor hen allesbehalve passend is.

Capabel is een particuliere mbo-school voor jongvolwassenen op meerdere plekken in Nederland. Uit cijfers uit het eigen jaarrapport blijkt dat slechts 26 procent van de studenten de opleiding afrondt binnen de duur waarmee wordt geadverteerd.

'Capabel is niet capabel'

Mustafa Amezrine begeleidt de groep jongeren nu nog. Hij noemt het in Arnhem een 'trend' om te kiezen voor het 'snelle' onderwijs van Capabel, waarbij je maar één dag school per week hebt. 'Zij komen van het vmbo en kunnen daarna kiezen tussen elke dag school op een ROC of dit onderwijs.'

Amezrine legt uit dat het gaat om mensen, vaak net 18, die uit een kansarm milieu komen. 'Ze hebben geen goed netwerk en moeten alles zelf uitvinden; ze missen echt een basis. Capabel begon als volwassenenonderwijs, om mensen om te scholen. Maar de school is helemaal niet goed ingericht voor deze groep. Er mist begeleiding.'

Hoop op ander besluit

Via stages die Amezrine de jongeren aanbiedt en met extra begeleiding van een docent, biedt het talentenproject nét dat beetje extra, legt de Arnhemmer uit. Maar dat staat dus op losse schroeven. Hij hoopt dat de gemeente Arnhem haar besluit nog wijzigt.

Want de gemeente wil nu stoppen met geld investeren in een project dat jongeren ondersteunt, omdat een particuliere school geen werk op maat levert.

Risico op schulden

Mattijs Loor van D66 in Arnhem stelde raadvragen over de situatie en niet-sluitend onderwijs in het algemeen. Hij wil dat de gemeente in gesprek gaat met onderwijsinstellingen die zulke studies aanbieden.

'Het risico bestaat dat deze kwetsbare groep, die vanuit huis niet altijd de vaardigheden meekrijgt om veel aan (zelf)studie te doen (en Capabel drijft juist op zelfstudie, red.) en die bovendien moeite heeft stageplekken te vinden, met een fikse studieschuld en zonder werk thuis komt te zitten.'

Kort = aantrekkelijk

Loor verwijt het Capabel mensen te lokken met ambitieuze mbo-opleidingen die aantrekkelijk lijken vanwege hun korte duur, maar die om allerhande redenen niet haalbaar zijn. Zoals voor de groep uit Malburgen het geval lijkt te zijn.

Uit de jaarcijfers blijkt dat slechts één op de drie mensen de studie Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening met goed gevolg helemaal afmaakt. Loor: 'Dat is ook de studie die door veel mensen uit deze groep wordt gevolgd.'

Amezrine beaamt dit. 'In die beroepsgroep is namelijk veel werk te vinden. Dat is voor hen vaak de reden hiervoor te kiezen.'

Wat is taak van Arnhem?

Paulien Toonen van Team Leefomgeving Malburgen snapt Loors kritiek op de school. Zij vindt dat Capabel jongeren 'verleidt' met korte studies die toch best veel van hen vragen aan zelfstandigheid. 'Niet iedereen heeft dat in zich en deze jongeren overzien de consequenties dan ook vaak niet.'

De vraag is nu: achtervang voor niet-passend onderwijs, is dat een taak van de gemeente? Daarover gaat de raad waarschijnlijk eind deze maand in gesprek.

'Via achterdeur weer terug'

Een kwetsbare groep 'erbij houden', zorgen dat zij niet in de problemen raken, dat is sowieso een gemeente-taak. 'Want als zij in de problemen raken, komen zij via de achterdeur toch weer bij ons terecht', besluit Toonen.

Capabel Onderwijs Groep was (nog) niet bereikbaar voor een reactie.