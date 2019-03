Stichting Weekje Weg is op zoek naar begeleiding vakantieweken

Voor komende zomervakantie is Stichting Weekje Weg op zoek naar vrijwilligers voor de begeleiding van de vakantieweken van (eenouder)gezinnen met een minimuminkomen. De vakantieweken vinden plaats op recreatieterreinen in Vierhouten, Ommen en Blaricum/Huizen. Als vrijwilliger zorg je ervoor dat ouders en kinderen zich tijdens zo´n vakantieweek op hun gemak voelen en zich heerlijk vermaken. Samen met een andere vrijwilliger regel je dat de week soepel verloopt.

Je wordt als begeleider in de vakantieweek geplaatst samen met een ervaren vrijwilliger en krijgt vooraf nog een training zodat je goed voorbereid bent. Wil je een week in de zomervakantie nuttig en een keer anders besteden, meld je dan aan of vraag om meer informatie. Zaterdag 30 maart is de introductiedag voor nieuwe vrijwilligers.



Sociaal isolement

Gezinnen die langdurig rond moeten komen van een minimuminkomen leven in een kleine wereld. Zij kunnen het zich niet permitteren geld uit te geven aan verenigingen, uitstapjes, schoolreisjes of vakanties. Die beperking leidt vaak tot een sociaal isolement.

Stichting Weekje Weg doet daar wat aan. Zij biedt deze gezinnen de mogelijkheid om op vakantie te gaan. Onder de naam 'Weekje Weg' worden deze vakanties per gemeente aangeboden.

Meer informatie en aanmelden kan rechtstreeks via deze link en anders kunt u ook hieronder reageren.