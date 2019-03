Verwarde mensen straks in 'gewone' auto met verpleegkundige vervoerd

Verwarde mensen in de Achterhoek en op de Veluwe worden niet langer door de ambulancedienst vervoerd, maar in een 'gewone' auto en onder begeleiding van een verpleegkundige.

De auto is een afgeleide van de 'psycholance', een speciale ambulance voor het vervoer van verwarde personen naar een geschikte opvanglocatie.

Speciale ambulance

Deze speciale ambulance wordt ingevoerd in de Achterhoek en op de Veluwe. Uitgangspunt is dat verwarde mensen beter op hun plaats zijn in de gezondheidszorg en dat ze daarom niet in een politieauto moeten worden vervoerd.

Het vervoer van de kwetsbare doelgroep wordt nu door de ambulancedienst in plaats van de politie uitgevoerd. 'Binnenkort komt er een speciale ambulance', zegt een woordvoerder van de gemeente Oost Gelre. 'Het is meer een gewone auto met een gespecialiseerde verpleegkundige en dat geeft deze doelgroep meer rust.'

Vier thema's

Kwetsbare personen behoren in Oost-Nederland tot de vier belangrijkste thema's waar de politie zich de komende jaren op gaat richten. Ook ondermijning (vermenging onderwereld en bovenwereld) en cybercrime (zoals hacking) hebben de aandacht, en de politie wil meer 'informatiegestuurd' gaan werken.

Dit betekent: optimaal uitwisselen van informatie tussen samenwerkende partijen. 'Daardoor krijg je beter zicht op de criminaliteit die op basis van die informatie kan worden aangepakt', zegt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre.

Vijf mensen erbij

De politie in de Oost-Achterhoek kreeg er vorig jaar vijf mensen bij, daar waar binnen het veiligheidsbeleid in Oost-Nederland was uitgegaan van minder capaciteit.

Bronsvoort: 'Dat vonden we niet terecht en we hebben daarvoor een aantal omstandigheden aangevoerd. We zouden minimaal op de nullijn moeten blijven. We kregen er vijf mensen bij en nu is erkend dat dat terecht is gebeurd.'

