Voedselbank Ede verkeert in financiële problemen

De voedselbank in Ede verkeert in financiële problemen. Het initiatief dat inwoners aan maaltijden helpt heeft voor steun aangeklopt bij de gemeente.

De voedselbank levert wekelijks eten aan zo'n honderd gezinnen, maar mogelijk niet lang meer. De voedselbank zit in financieel zwaar weer omdat de huur en overige kosten gestegen zijn na een verhuizing en niet veel langer meer betaald kunnen worden. Al enige tijd teert de voedselbank op eigen reserves.

Om te zorgen dat armere inwoners van Ede hun maaltijden houden, is een oplossing nodig voor de lange termijn. Die kan niet zomaar van de gemeente komen, zegt een gemeentewoordvoerder. Omdat de voedselbank een particulier initiatief is wil de gemeente geen structurele subsidie verlenen. 'Als we dat doen, kloppen er nog veel meer initiatieven bij ons aan.' Een verzoek daarvoor van de voedselbank is om die reden afgewezen

'Belangrijke rol'

Wel is de gemeente bereid de voedselbank te helpen op andere manieren, zoals een verhuizing naar een goedkopere locatie. 'Dat is iets waarbij wij kunnen helpen en dat vinden we ook nodig. De voedselbank is vervult een belangrijke rol in onze samenleving', zegt een woordvoerder. De gemeente wijst daarbij naar de succesvolle verhuizing van de kledingbank, die vorig jaar met hetzelfde probleem kampte.

De gemeente heeft enkele locaties op het oog waar de voedselbank voor een lagere prijs terecht kan. De komende tijd wordt samen met het bestuur onderzocht of verhuizing naar één van die locaties haalbaar is en of het de financiële problemen oplost.

Zorgen in gemeenteraad

Politieke partijen in Ede maken zich ondertussen zorgen over de problemen bij de voedselbank. CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA hebben in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Ze vragen zich af waarom de subsidieaanvraag precies is afgewezen en willen weten wat de gemeente doet tegen de dreigende sluiting.