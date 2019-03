Doetinchem geeft oorlogsverhalen door met lezingen, bezoekerscentrum en Duitse inbreng

Doetinchem gaat nog meer aandacht besteden aan haar oorlogsgeschiedenis. Jaarlijks worden de bombardementen van 19, 21 en 23 maart 1945 al herdacht, maar er is nu een plek waar WO2-verhalen permanent aandacht krijgen: het bezoekerscentrum op het algemene kerkhof aan de Loolaan in Doetinchem. Het gebouw gaat dienen als informatie-, documentatie- en ontmoetingscentrum voor iedereen die meer wil weten of wil vertellen over stad en regio in de Tweede Wereldoorlog.

WO2-ontmoetingscentrum voor iedereen

De Stichting Doetinchem Herdenkt hoopt dat veel mensen het bezoekerscentrum weten te vinden, zeker ook om ervaringen uit te wisselen en elkaar te steunen. Burgemeester Boumans opent het gebouw op dinsdag 19 maart om 15.00 uur. Daarmee geeft hij in feite de aftrap voor een uitgebreid herdenkingsprogramma dat loopt tot en met dinsdag 2 april. Eerder die ochtend is er al een korte herdenking in de Waterstraat waar veel slachtoffers vielen bij het eerste bombardement. De Doetinchemse kerkklokken luiden op de drie dagen exact op de tijdstippen waarop de bommen op de stad vielen.

Centrum Doetinchem april 1945, met rechts de Catharinakerk (foto JCW Massink-ECAL)

Donderdag 21 maart is er om 20.00 uur een viering in de Catharinakerk met muziek, filmbeelden en verhalen waarmee alle bombardements-slachtoffers worden herdacht.

Duitse inbreng in herdenkingen

In het programma is ook aandacht voor de Duitse kant van de oorlog. Op zondag 24 maart is de dochter van een Duitse militair die in de Achterhoekse stad sneuvelde interviewgast, zij vertelt over de zoektocht naar haar vader die met Doetinchemse inbreng na jaren resultaat had. De zoon van de Duits-Doetinchemse fotograaf Franz Leupold gaat in op het avontuurlijke leven van zijn vader die in het Duitse leger moest en vanuit Normandië zijn vakmanschap op een verrassende manier heeft ingezet.

Op die dag vertelt de kleindochter van een in Doetinchem geboren ingenieur die tijdens de april-meistakingen in 1943 werd doodgeschoten over nog steeds niet voltooide speurtocht naar het lichaam van haar opa. Kinderen van een Oostenrijkse militair worden geïnterviewd over hoe hun vader deserteerde en in de regio onderdook met hulp van het verzet.

Doetinchem in puin (foto JCW Massink-ECAL)

Afsluiting met bevrijding

Verder is er tijdens de herdenkingen ruimte voor verhalen over omgekomen piloten waarvan de graven door scholieren worden onderhouden, de berging van een Lancaster-vliegtuig bij Zelhem, concentratiekamp Sobibor waar veel Doetinchems Joden zijn vermoord. Op dinsdag 2 april is het nieuwe bezoekerscentrum vanaf 13.00 uur geopend om de bevrijding van Doetinchem (1 en 2 april 1945) te vieren.

Klik hier voor het volledige herdenkingsprogramma van Doetinchem, Gaanderen en Wehl.