Play-offs alleen prijs voor NEC, andere Gelderse clubs mijden toetje liever

Alleen NEC ambieert deelname aan het toetje van dit seizoen. Het is voor de Nijmegenaren de enige manier om nog te kunnen promoveren. Maar plaatsing voor de play-offs om promotie is allerminst zeker. NEC staat nu elfde en omdat Jong PSV en Jong Ajax voor spek en bonen in de eerste divisie spelen, is dat net voldoende om mee te mogen doen. Maar mocht de vierde periodetitel naar een ploeg onder NEC gaan, dan volstaat pas de tiende plaats. Er zit nog zelfs meer in, want de zesde plek geeft recht op het overslaan van de eerste ronde van de play-offs. De achterstand op nummer zes Roda JC is slechts vier punten, dus niet onoverbrugbaar met nog tien speeldagen te gaan.

Als NEC de play-offs haalt, is De Graafschap één van de mogelijke tegenstanders. De Doetinchemmers staan nu zeventiende in de eredivisie en zullen twee plaatsen moeten stijgen om er rechtstreeks in te blijven. Daarvoor moet in negen wedstrijden een gat van vier punten worden gedicht. Directe degradatie is ook nog geen uitgemaakte zaak, al is de marge met hekkensluiter NAC vijf punten. foto: Broer van den Boom

Vitesse wil ook liever geen play-offs spelen. Want dat zou betekenen dat de ploeg van trainer Leonid Slutskiy rechtstreeks Europees voetbal haalt.Niet onmogelijk, omdat de nummer vier AZ maar vier punten voor staat en over enkele weken nog naar GelreDome komt. Vitesse liet afgelopen weekend echter wel een grote kans liggen om dichterbij het ontlopen van de play-offs om Europees voetbal te komen. Als van Feyenoord was gewonnen, was de achterstand op AZ teruggebracht naar twee punten en had Vitesse alles in eigen hand gehad. En bovendien was dan de nummer drie Feyenoord ook nog te achterhalen, omdat het gat dan nog maar vier punten was geweest. Nu is dat zeven punten en in negen wedstrijden niet zomaar meer te overbruggen.