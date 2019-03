Hennepkwekerij ontdekt na brand bij garagebedrijf in Velp

Hulpdiensten hebben donderdagochtend bij toeval een hennepkwekerij ontdekt na een brand bij een garagebedrijf in Velp. De kwekerij bevond zich in een ruimte naast het autobedrijf.

Het vuur werd rond 04.15 uur ontdekt door een oplettende buurtbewoner bij een autoservice aan de IJsselstraat. Vrijwel direct na de melding schaalden hulpdiensten op naar een middelbrand omdat de brand uitslaand was. Meerdere voertuigen, waaronder een hoogwerker, kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

Tijdens de bluswerkzaamheden sprong er een gasleiding. De breuk in de leiding zorgde voor een steekvlam. De brand was korte tijd later onder controle. Er raakte niemand gewond.

Hennepkwekerij

Agenten troffen na de brand een hennepkwekerij aan in een ruimte naast het garagebedrijf. In de ruimte stonden zo'n 450 hennepplanten. Het is nog onduidelijk van wie de kwekerij is. Er zijn dan ook nog geen aanhoudingen verricht. Een woordvoerder van de politie zegt dat gaat het om een bedrijfsgebouw met meerdere ruimtes en verschillende huurders.

Volgens de politie is de brand ontstaan in de meterkast van het gebouw. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat de exacte oorzaak was. De schade aan het bedrijfspand is groot.