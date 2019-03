Woonbootbewoners ten einde raad: door zes jaar stress helpt Nijmegen onze gezondheid naar de knoppen

Bewoners van de woonboten in het Maas-Waalkanaal in Nijmegen vroegen de gemeenteraad woensdagavond voor de zoveelste keer nu eindelijk eens te erkennen dat ze legaal wonen. Al jaren hangt hen boven het hoofd dat ze hun huis kwijtraken. De argumenten die moeten aantonen dat ze niet illegaal in het kanaal liggen, lijkt aan dovemansoren gericht.

door Rob Haverkamp

De stadsadvocaat van de gemeente Nijmegen stelt dat de acht gezinnen er legaal wonen op hun woonboten. Tal van rapporten wijzen erop dat de risico's door ligging in een gebied met zware industrie nihil zijn, roepen de bewoners sinds jaren.

De woonboten liggen al bijna een halve eeuw in het Maas-Waalkanaal, sinds 1973 op de huidige plek. Een droomplek, zegt bewoner Mirko Hofman, maar die is volgens de bewoners veranderd in een nachtmerrie.

De woonboten liggen aan een kade midden in een industrieterrein. De gemeente wil ze daar al lange tijd weg hebben, omdat het niet veilig zou zijn in verband met de zware industrie eromheen. Daarnaast zouden de woonboten uitbreiding van bedrijvigheid op het industrieterrein kunnen dwarsbomen. De gemeente vreest claims van de omliggende bedrijven. Een waar hoofdpijndossier.

Laat ons een keer met rust

Drie vertegenwoordigers namen de moeite om namens de woonbootbewoners op de politieke avond hun gal te spuwen. De limiet is meer dan bereikt voor ze. 'We zitten hier al voor de zoveelste keer', zegt Erma Pestman-Cobussen. Ze is één van de woonbooteigenaren die de gemeenteraad woensdagavond toespreekt. 'Laat de gemeente nu toch eens eindelijk na zes jaar compassie tonen, en toegeven dat we legaal zijn. We zijn al zes jaar de dupe van een gemeente die dwalend is. Die alsmaar geen gedegen onderzoeken uitvoert.'

Ze krijgt bijval van andere woonbooteigenaren, zoals Mirko Hofman. 'Het moet maar eens afgelopen zijn', zegt hij. 'De gemeente wil dat ik verhuis en gaat daarbij heel ver in haar acties om mijn woongenot te ontnemen. Onder meer door te dreigen met handhavingstrajecten. Dit raakt mij enorm. Hou er mee op en laat ons een keer met rust. Ik verzoek u met klem om deze zaak nu eindelijk eens fatsoenlijk op te lossen.'

Weer een nieuw onderzoek

Deze week werd bekend dat de gemeente het zelf ook niet meer weet. Nieuwe wetgeving wijst erop dat de boten er legaal liggen, iets dat de woonbootbewoners altijd al zeiden. De gemeente heeft het ministerie om hulp gevraagd en kondigt nu weer een nieuw onderzoek aan.

Het schiet de woonbootbewoners duidelijk in het verkeerde keelgat. 'Onderzoek nummer hoeveel, vragen wij ons af', zegt Floor Nijhuis tegen de toehorende raadsleden. 'Gaan we net zo lang wachten totdat er iets gevonden kan worden waardoor de gemeente Nijmegen de acht gezinnen toch een faillissement in kan jagen?' De afkoopsommen voor vertrek die onbedoeld uitlekten dekken de geleden schade in de verste verte niet.

Boosheid, wanhoop, frustratie en gezondheidsproblemen

Er wordt ook totaal voorbijgegaan aan wat het met de inwoners van Nijmegen doet, legt Nijhuis de raadsleden voor. 'We hebben een onterechte juridische status illegaal verworven. Dit woord roept bij ons ook heel veel boosheid, wanhoop en frustratie op. We zijn hardwerkende Nijmeegse burgers die te goeder trouw een woonboot hebben gekocht via alle legale wegen die wij konden bewandelen. Een aantal van ons kampt met gezondheidsproblemen als gevolg van de langdurige stress die het dreigen te verliezen van je huis - een primaire levensbehoefte - met zich meebrengt. We kunnen al zes jaar niet verder met ons leven.'

Hofman vult aan: 'Ik begrijp werkelijk niet waarom op deze manier met burgers wordt omgegaan. Ondanks alles, en het vertrouwen in de gemeente wat steeds dieper wegzakt, ga ik er nog steeds van uit dat u als raad spoedig een voor mij positief standpunt inneemt.'

'Het is eigenlijk echt heel erg schandalig', besluit Erma Pestman-Cobussen. 'Kom op voor ons als burgers. Laat die nachtmerrie eindelijk eens stoppen waarin we al zes jaar leven.'

De raad wacht nu eerst op het nieuwe onderzoek. Dat moet in juni klaar zijn.

