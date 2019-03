Van marinier naar zorgbegeleider: 'Dit had ik veel eerder moeten doen'

Melike Senler werkt in Druten met mensen met een verstandelijke beperking en zogeheten moeilijk verstaanbaar gedrag. En dat terwijl ze tot voor kort bij defensie zat. 'Ik zat bij de marine en ging op missies naar Somalië en Irak. Maar ik werd moeder en wilde niet meer op uitzending', vertelt Senler.

Defensie bood Senler een baan bij zorginstelling 's Heeren Loo aan. En dat dat beviel haar meteen goed. 'Ik wist meteen: dit is het, dit ga ik doen. Het is een uitdaging om mensen normaal de dag door te helpen', zegt ze.

Militairen in de zorg, ook bij 's Heeren Loo vinden ze het een goede combinatie. Daarnaast is het een goede manier om het personeelstekort weg te werken. 'Militairen hebben een inborst om iets over te hebben voor een ander. En dat zoeken wij', zegt Elise Nieuwhof van de zorginstelling.

'Geen dag hetzelfde'

Een ander voordeel is dat militairen goed kunnen omgaan met crisissituaties. Nieuwhof: 'Met onze cliënten is geen dag hetzelfde. Er kan altijd iets gebeuren waar je nooit op gerekend hebt.' Vijftien militairen kwamen proefdraaien bij 's Heeren Loo en de zorginstelling is tevreden met ze. Daarom is het contract met defensie verlengd.



Senler denkt ook dat zij de goede eigenschappen heeft voor dit werk. 'Ze kunnen altijd alles bij me kwijt, ik sta mijn mannetje wel. Dit had ik veel eerder moeten doen', besluit ze.

