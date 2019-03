Regen, regen en nog eens regen, maar het grondwater is nog niet overal op peil

Wie vandaag naar buiten moet, kan maar beter een paraplu meenemen. Het regent namelijk de hele dag pijpenstelen. Wanneer is dat nou eens genoeg geweest? Dat grondwater moet nu toch wel overal op peil zijn? Nou, nee dus. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe komen we nog wel wat tekort, vooral op de hoger gelegen zandgronden.

Ook bij Waterschap Rijn en IJssel zien ze dat. 'We zijn blij dat het dit weekend nog flink gaat plenzen', zegt Vanya Ginsel van het waterschap. 'Het gaat de goede kant op. Er zijn al verschillende gebieden waar het grondwaterpeil weer terug is naar de normale situatie.'

Maar ze waarschuwt wel: 'Een paar dagen droog is prima, maar we hopen wel dat het dit voorjaar ook regelmatig blijft regenen. Als straks de blaadjes aan de bomen weer gaan groeien en de boeren hun land weer gaan bewateren hebben we wel een buffertje nodig. Dus we blijven het scherp in de gaten houden.'

Kleine kans op weer een droge zomer

Toch hoeven we ons volgens landschapsecoloog Alphons van Winden van waterpeilen.nl geen zorgen te maken. 'Het tekort is nagenoeg weer aangevuld. Doorgaans zijn de waterschappen in de winter vooral bezig om het overschot aan water af te voeren en dat hoefden ze nu dus niet te doen. En de kans dat we nog zo'n gortdroge zomer krijgen, is erg klein. Dat gebeurt eigenlijk nooit twee jaar achter elkaar.'

Volgens weerman Jordi Bloem van MeteoGroup wordt deze maand de natste maart van de afgelopen tien jaar. 'We komen met de regen die de komende dagen nog valt waarschijnlijk wel boven de 100 mm uit en daarmee zou het de natste maart worden sinds 2008.' Normaal gesproken valt er in maart gemiddeld 29 mm.

Even volhouden

En we moeten nog even volhouden. Bloem: 'Tot en met zaterdag gaat er nog veel regen vallen. Zondag en maandag wordt het al wel iets minder met de regen. Maar pas vanaf dinsdag krijgen we echt weer een drogere periode.'

'We zijn denk ik niet meer zoveel gewend', zegt ecoloog Alphons van Winden. 'We denken al dat we in een ander klimaat leven, maar Nederland wordt eigenlijk steeds natter. En nu hebben we die natte tijd gewoon drie weken achter elkaar gehad. Krijgen we daarna misschien weer een drogere periode. Zo is het nou eenmaal in Nederland.'

