'Ik was behoorlijk onder de indruk', zegt PVV'er Faber over werk in Eerste Kamer

Zeven Gelderlanders zitten er in de Eerste Kamer in Den Haag, maar of dat zo blijft na de verkiezingen is de vraag. Krijgt Gelderland een grotere of kleinere delegatie in de senaat? Hoe worden die Eerste Kamerleden eigenlijk gekozen en wat doen ze daar in dat eeuwenoude gebouw aan het Binnenhof? Journalist Annemieke Schakelaar dompelde zich onder in de Eerste Kamer op zoek naar de antwoorden. Dat leverde de vierdelige podcastserie 'De staat van de senaat' op. Vandaag deel 2: check, check, dubbelcheck.

door Annemieke Schakelaar

Gewapend met wisdoekje en stofzuiger loopt Irene van Bommel door de plenaire vergaderzaal van de Eerste Kamer. 'Alles is hier eeuwenoud, dus met reinigingsmiddelen hoef je hier niet aan te komen', vertelt de Haagse. 'Wij gaan hier aan de slag met koperpoets.'

Irene is één van de schoonmakers die heel voorzichtig de zaal uit het jaar 1650 poetsen. De tapijten, de fluwelen bankjes, de krullerige schilderijlijsten: alles wordt voorzichtig gestoft zodat elke dinsdag de 75 Eerste Kamerleden in een schone ruimte kunnen vergaderen.

Irene van Bommel stofzuigt de historische vergaderzaal (tekst gaat verder onder de foto)

Luister hier naar aflevering 2 van de podcastserie De staat van de senaat:

De podcastserie De staat van de senaat is gemaakt door Omroep Gelderland-journalist Annemieke Schakelaar. Zij verbleef dagenlang in de Eerste Kamer en sprak daar met Gelderse Kamerleden, de voorzitter, een oud-voorzitter, de schoonmakers, bodes, koffiedames, kamerbewaarder en het hoofd facilitaire zaken. Maar ook met twee wetenschappelijke deskundigen, een parlementair journalist, rondleiders en scholieren en jongeren die de senaat bezoeken. Al die opnames verwerkte zij in een podcast, een luisterdocumentaire, in vier afleveringen. De Staat van de Senaat is behalve op deze website ook te vinden in de Omroep Gelderland-app en op podcastapps als Spotify, Apple Podcasts, Stitcher en Player FM.

Wauw hé, de Eérste Kámer! PVV-er Marjolein Faber over haar verkiezing tot Eerste Kamerlid

Eén van die Kamerleden is Marjolein Faber uit Hoevelaken die voor de PVV in de senaat zit. 'Toen ik een keer naar een bijeenkomst van de PVV ging en interesse had om me kandidaat te stellen voor Provinciale Staten, zei Geert Wilders dat ik me dan ook wel kandidaat kon stellen voor de Eerste Kamer en toen dacht ik: wauw, de Eérste Kamer!'

'Dat was iets dat ik kende van de mensen als Wiegel en Den Uyl. Ik was ook behoorlijk onder de indruk toen ik hier aan het werk ging. Maar ik ben gewoon mijn mouwen gaan opstropen en aan het werk gegaan. Elke dinsdag de hele dag hier vergaderen met je eigen partij, met de commissies over thema's, de debatten met de hele kamer en op de andere dagen stukken lezen.'

Foto: Marjolein Faber met leden van de PVV-fractie (tekst gaat verder onder de foto's)

Waanzinnig mooi

Veel werk, vindt ook het Nijmeegse Eerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent (PvdA). 'Maar het is waanzinnig mooi dat ik dit werk mag doen. Het is voor alle Eerste Kamerleden een bijbaan. We hebben daarnaast allemaal nog een gewone baan. Dat is ook goed, want die kennis kun je inbrengen.'

'Onze taak is om te controleren of de wetsvoorstellen die de Tweede Kamer doet wel goed in elkaar zitten. Dat ze niet in strijd zijn met de grondwet en dat ze goed uit te voeren zijn.'

Esther-Mirjam Sent met PvdA-collega's in de vergaderbankjes waar de tinnen inktpotjes nog op staan.

Oud-voorzitter van de Eerste Kamer Fred de Graaf uit Apeldoorn, die ook lang burgemeester van Apeldoorn was, noemt het voorzitterschap van de Eerste Kamer het hoogtepunt van zijn carrière. 'Dit is toch het machtigste instituut van de democratie. Elk wetsvoorstel komt langs ons. Dat je daarover mag meebeslissen is zeer interessant.'

Fred de Graaf voor zijn eigen portret in de gang met portretten van alle voorzitters van de senaat.

De Kamerleden krijgen daarvoor een vergoeding van ruim 2000 euro bruto in de maand. 'Een royale vergoeding, maar we maken er heel veel uren voor', zeggen ze alle drie.

Dat beaamt kamerbewaarder Kees Oudshoorn, die in zijn chique pak alle Kamerleden van drinken voorziet en ze papieren met wetsvoorstellen brengt. 'Ze werken hier hard en het is belangrijk werk dat ze doen. Dat die wetten uit de Tweede Kamer nog een keer goed gecheckt worden voordat ze werkelijkheid worden.'

Kamerbewaarder Kees Oudshoorn aan het werk tijdens een vergadering van de Eerste Kamer

Kees gaat zelf ook weer snel aan het werk met het uitdelen van papieren. Bij de deur van de vergaderzaal zit Irene op te letten of niemand stiekem koffie mee naar binnen neemt. 'Want als het omgaat, zitten wij met de vlekken op die kwetsbare oude stof. Ze proberen het wel, maar dan zien ze mijn blik en denken ze 'oh, nee, daar heb je die heks weer!'. En ze begint te schaterlachen.

