'Zuur' CDA kraakt uitgaven coalitie Winterswijk

'De nieuwe Winterswijkse coalitiepartijen zijn onder leiding van Winterswijks Belang klaarblijkelijk opeens in een financieel Walhalla aangekomen', aldus Vuijk. Hij wijst daarbij op de voorgenomen miljoenenuitgave voor de sanering van Dennenoord. 'Werkelijk tenenkrommend zijn de volstrekt inhoudsloze en nietszeggende verklaringen die een aantal van deze partijen geven om deze plotselinge, totale ommekeer in hun opvattingen te rechtvaardigen', aldus Vuijk. Na het vallen van de coalitie tussen het CDA en Winterswijks Belang, is er nu een samenwerking tussen PvdA, VVD, Winterswijks Belang en GroenLinks.

Dennenoord is al jarenlang een hoofdpijndossier voor Winterswijk. Op het voormalig woonwagenkamp zitten nog drie recyclingbedrijven, Bartelds, Van de Biggelaar en Verhaegh Trading. De laatste is verreweg het grootst. De sloop en recycle activiteiten passen eigenlijk niet binnen het bestemmingsplan, maar de gemeente stond zelf jaren geleden de bedrijven toe zich hier te vestigen. De omgeving ervaart veel overlast van de bedrijven, onder andere geluidsoverlast.

Saneren in plaats van herinrichten

In de vorige coalitie was het plan nog om het terrein te herinrichten. Omdat de ligging van de bedrijven dan zou veranderen, zouden ze minder overlast veroorzaken. Van dit plan is nu helemaal afgestapt en besloten is om het terrein helemaal te saneren. De exacte kosten hiervan zijn nog niet helemaal duidelijk, maar het zou om een bedrag rond de zeven miljoen euro gaan. De provincie gaf in een eerdere fase aan niet mee te willen betalen. Het CDA vindt het plan te duur.

Fractievoorzitter Henk Jan Tannemaat van Winterswijks Belang kwalificeert de uitspraken van Vuijk als 'zuur'. 'Ze hebben zelf het risico genomen door de stekker uit de coalitie te trekken', aldus Tannemaat, die aangeeft dat de nieuwe coalitie een andere mening heeft. 'Je zit er niet voor jezelf, je zit er voor de burger. Dennenoord is een langslepende kwestie waar antwoord op moest komen. Wat ik wil melden is dat wij nu met vier partijen in coalitie zitten en een uitstekende sfeer hebben. Het CDA is zuur nu.'

Krater in toekomstige begroting

CDA-raadslid Vuijk zet vraagtekens bij de toekomstige financiën van de gemeente. 'Sprookjes bestaan niet en de harde realiteit is dat u, als burger van Winterswijk voor deze krater in de toekomstige begroting mag opdraaien.' Tannemaat weerspreekt de uitlatingen: 'We nemen niet eens zozeer meer risico, maar maken andere keuzes. Daar heeft het CDA moeite mee.'



