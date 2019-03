Omstreden leiding RTV Favoriet stelt zonder overleg nieuw bestuur aan

Opnieuw rumoer bij lokale omroep RTV Favoriet in Zevenaar. Donderdag zouden de subsidieverstrekkende gemeentes in gesprek gaan over de overdracht van het omstreden bestuur van de omroep, maar nu blijkt dat de leiding zich dinsdag heeft uitgeschreven en zonder overleg een zelfgekozen bestuur heeft aangesteld.

Er liep vanuit de gemeente al langere tijd een onderzoek naar de werkwijze van het bestuur. Twee weken geleden kwam er een rapport naar buiten waaruit bleek dat er niet transparant gehandeld werd door de leiding van de omroep.

Toen duidelijk werd dat er onvoldoende vertrouwen was om door te gaan, gaf het huidige bestuur al te kennen dat ze plaats zouden maken voor een nieuwe leiding. Secretaris Marc Eusman zei toen tegenover Omroep Gelderland 'helemaal klaar te zijn' met het gedoe binnen RTV Favoriet.

Voormalig directeur Joshua Eusman, de zoon van secretaris Marc Eusman, kwam vorig jaar in opspraak nadat meerdere (oud) werknemers aan de bel trokken. Hij zou een schrikbewind voeren, mensen zonder pardon op straat zetten en bovendien liet hij reclame-inkomsten voor RTV Favoriet binnenkomen op de rekeningen van zijn eigen bedrijf, Goldstar Studio's. Een onafhankelijk accountant heeft daarop de jaarrekeningen van de lokale omroept doorgenomen, maar de rekeningen van Goldstar zijn niet ingezien.

Nieuws overvalt de gemeente

Vanuit de vrijwilligers die zich al veel langer inzetten voor de omroep stond al een nieuw bestuur klaar om de omroep over te nemen en de rust terug te laten keren. Zowel dat nieuw te vormen bestuur als de gemeente Zevenaar (grootste subsidieverstrekker) gingen ervan uit dat donderdag overleg gevoerd zou worden over de overdracht van het bestuur.

De aanstelling van een totaal ander bestuur overvalt de gemeente. De wethouder laat aan Omroep Gelderland weten hier nog niets over gehoord te hebben. Of het gesprek donderdag alsnog doorgaat, is nog niet bekend.

Enkele medewerkers van de omroep besloten eerder al juridische stappen te ondernemen tegen het, inmiddels afgetreden, bestuur.

Nieuw bestuur

Jurist Alwin Klein staat sinds dinsdag ingeschreven als secretaris van de omroep. Saillant detail: hij is de persoonlijke jurist van de familie Eusman die eerder al één van de oud-medewerkers van RTV Favoriet namens de familie een sommatiebrief stuurde over uitlatingen rond de mogelijke misstanden binnen de omroep.

De nieuwe voorzitter van de omroep is ook een opvallende naam. Die functie wordt sinds dinsdag bekleed door Wim Scheerder. Scheerder is voormalig PvdA-gedeputeerde in Gelderland en raakte in het verleden in opspraak door een veroordeling om valsheid in geschrifte.

Naast de onverwachte installatie van het nieuwe bestuur is de zender op non-stop gezet. Ook is het pand van de omroep afgesloten en kunnen medewerkers niet meer naar binnen.