'We hebben een lege bus', vrijdag geen onderwijsbrede staking

De door de FNV georganiseerde landelijke onderwijsstaking op het Malieveld in Den Haag is bedoeld om gezamenlijk als sector een duidelijk signaal af te geven aan de politiek. Maar mbo's en hbo's in Gelderland geven aan dat de lessen gewoon doorgaan. Bij de universiteiten speelt de staking wel, maar ook daar gaat het grote merendeel van het personeel aan het werk.

Lege bus

'We hebben een lege bus', vertelt voorzitter Nick Ligthart van Student Alliance Wageningen, dat de belangen behartigt van de studenten in die stad. 'Er is wel een groepje docenten dat meegaat. Maar het is moeilijk om mensen mee te krijgen.' En dat terwijl uit recentelijk onderzoek blijkt dat 7 op de 10 medewerkers op universiteiten een hoge tot zeer hoge werkdruk ervaart.

Universitair hoofddocent Marijtje Jongsma van de Nijmeegse Radboud Universiteit is samen met WO in Actie al de hele week druk met de staking. 'Het doel is om meer zichtbaarheid te krijgen voor de oplopende problemen in het universitaire onderwijs. Zoals de tijdelijke aanstellingen, onderfinanciering van het onderwijs en de toename van het aantal studenten terwijl de hoeveelheid personeel niet meegroeit.'

Toch is het nog maar afwachten of ze haar collega's meekrijgt. 'Collega's vinden het erg belangrijk, maar dan zeggen ze toch: ik ga het niet redden.' Het zijn voornamelijk solidaire studenten die afreizen naar Den Haag.

Geen arbeidsconflict

Bij de mbo's en hbo's in Gelderland speelt de staking minder. De Christelijke Hogeschool Ede zegt geen signalen te hebben ontvangen van docenten. De school volgt zelf het advies op van de vereniging Hoge Scholen. 'Het advies is om niet te gaan staken. Er is geen arbeidsconflict en de cao loopt tot 2020.' De Verenging van Hogescholen beaamt dit. 'Natuurlijk heeft een docent individueel het recht om te gaan staken. Maar wij snappen de oproep van de FNV niet zo.'

In Gelderland doen er opvallend weinig hbo's, mbo's en universiteiten mee aan de landelijke staking. De Universiteit van Amsterdam sluit vrijdag wel haar deuren en ook hbo's in steden als Rotterdam geven aan deel te nemen aan de staking.

