Eerst wel verhuizen, daarna weer niet: raad Wijchen eist oplossing voor zorginstelling

door Rob Haverkamp

De mensen met een verstandelijke beperking leven nu in grote onzekerheid. De zorginstelling van de schoonzussen Chantal en Laura de Waal wil groeien door toegenomen vraag en moderniseren voor betere zorg. Toenmalig wethouder Rob Engels tipte de instelling vier jaar geleden over een stuk grond in de buurt waar dat kan.

De gemeente heeft de zorginstelling vervolgens geholpen met de plannen, onder meer door grond aan te kopen om nieuwbouw in de kern van Alverna mogelijk te maken. Dat is niet ver van waar Waalzorg nu onderdak biedt aan 32 mensen met een verstandelijke beperking.

Liever woningen

Dat zouden er in de nieuwbouw 54 worden. Er ligt een voorlopig koopcontract en dit kwartaal zou begonnen worden aan het realiseren van de nieuwbouw. Maar toen kwam er in januari een telefoontje van de gemeente Wijchen. De stekker werd uit het hele plan getrokken.

De gemeente zegt nu liever woningen te bouwen op de plek die vier jaar geleden door de wethouder getipt werd om de zorginstelling te realiseren. Woningen zijn goed voor de leefbaarheid van Alverna, zo meent het college, en de omvang van de zorginstelling zou te groot zijn.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

'Los het op'

Het nieuws sloeg in als een bom bij de eigenaren van Waalzorg, ouders en de verstandelijk beperkte bewoners. Vier jaar lang hadden ze uitgekeken naar een verhuizing. Die gaat nu op de valreep plots niet door.

'Het kan zo zijn dat je denkt: we slaan een andere weg in - dat verdient echt niet de schoonheidsprijs - daar zijn we het ook wel over eens, maar los het op', zegt raadslid Karin Hoogteijling van het CDA.

Oprechte verbazing

'In het kader van iedereen doet mee, in het kader van goed bestuur, betrouwbaar bestuur moeten wij deze mensen iets bieden. En dat is de opdracht die we de wethouder geven', motiveert Hoogteijling de unaniem door de raad gedragen motie. 'Het is te makkelijk om te zeggen: we zien het toch niet meer zitten en we hebben een ander plan voor die locatie dus we stoppen nu met alle onderhandelingen.'

De raad is ook niet te spreken over de manier waarop ze nu als volksvertegenwoordigers bij de kwestie betrokken raken. Hoogteijling: 'Oprechte verbazing. Waarom wij pas in dit stadium hierover geïnformeerd en moeten die schoonzussen bij ons aan de bel trekken en een eigen organisatiebijeenkomst organiseren?'

Eerder zei Wijchen dat een instelling van een omvang als Waalzorg niet past in de zorgvisie van de gemeente. Wijchen ziet liever lokale, kleinschalige zorg. Ook vreest de gemeente financieel risico te lopen als meer cliënten van Waalzorg een beroep gaan doen op voorzieningen vanuit de Wmo, de Wet maatschappelijke ondersteuning. De gemeente zei ook een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien.

Zie ook: