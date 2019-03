Nieuw type trolleybus kan ook zonder bovenleiding

Het nieuwe type bus gaat vanaf maandag door Arnhem rijden, maar maakt voorlopig nog wel gebruik van het stroomnetwerk. Mocht er dan toch nog iets misgaan, dan komen reizigers niet in de problemen.

De trolleybus is Arnhems unicum. In geen enkele andere stad rijden ze. Door het uitgebreide netwerk van bovenleidingen komt de bus op veel plekken in Arnhem. Het is een heel schone manier van openbaar vervoer, die al sinds 1949 bestaat. Alleen, daar waar geen bovenleiding is, kan de bus niet komen. En ook bij een defecte bovenleiding staat de bus onherroepelijk stil.

Aan de uiteindelijk inzet van de bus zijn jaren van experimenten voorafgegaan. De eerste financier die vijf jaar geleden werd aangetrokken kon niet op tijd met een prototype op de proppen komen. De volgende partij wist wel een bus te leveren, waarmee de nodige proefritten zijn gemaakt.



Voorlopig rijdt de trolleybus alleen nog in Arnhem, maar op termijn zou hij ook in Wageningen, Dieren, Elst en Huissen kunnen worden ingezet. Daar moeten ze de gasbussen vervangen. Connexxion laat weten dat dit pas op zijn vroegst in 2022 gaat gebeuren.