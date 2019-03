Stichting Jeugdland: kinderactiviteiten in gevaar

Er zijn nog maar achttien scholen over van de in totaal dertig die hun leerlingen loten lieten verkopen. Scholen zeggen te druk te zijn, te kampen met te weinig personeel, of andere keuzes te maken. Of ze geven aan nog maar aan één goed doel te willen meewerken, of het geld voor eigen behoeften te willen gebruiken, zoals speeltoestellen.



In de Gelderlander zegt coördinator Henriette Verhoeven dat de Stichting Jeugdland het geld hard nodig heeft. Bracht de verkoop van loten vijf jaar geleden nog 25.000 euro op, vorig jaar was de opbrengst maar 15.000 euro. Omdat vorig jaar ook andere bronnen werden aangeboord, kon het gat van 10.000 euro worden gedicht. Maar Verhoeven betwijfelt of dat dit jaar ook lukt. En dat zal dan zijn weerslag hebben op de kinderactiviteiten, zoals een week lang hutten bouwen. Door het geldgebrek moet dat dan misschien worden teruggebracht tot één dag.



Hoewel Verhoeven er begrip voor heeft dat de scholen andere prioriteiten stellen, voorziet ze wel dat het schrappen van kinderactiviteiten bij Jeugdland in de vakanties er vooral bij ouders in gaat hakken. Terwijl de stichting al weer een heel eind op de goede weg is als er per school één groep meedoet aan het verkopen van loten.



Op woensdag 13 maart, vandaag dus, is de aftrap van de actie. De Arnhemse basisschoolleerlingen zullen tot het einde van de maand op pad gaan om geld op te halen met de lotenverkoop. De loten kosten 2 euro per stuk. Op 8 mei is de trekking. De kinderactiviteiten van Jeugdland vinden plaats van 6 juli tot en met 18 augustus.