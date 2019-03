Voortijdig schoolverlaten in Arnhem: leraren moeten 'streetsmart' worden

door Huibert Veth

Het aantal voortijdig schoolverlaters (Vsv) in de gemeente Arnhem daalt de laatste jaren maar was afgelopen schooljaar met 2,37% nog altijd hoger dan het landelijk gemiddelde van 1,68%. Ook is vorig jaar 6 ton van de 1,4 miljoen die de gemeente beschikbaar had voor Vsv niet besteed. Dit bedrag is overgeheveld naar dit jaar.

Samenwerking met schoolbesturen

In samenwerking met schoolbesturen werkt de gemeente Arnhem aan de Maatschappelijk Educatieve Agenda (MEA) waarin Vsv wordt meegenomen. De verwachting is dat deze er voor de zomer niet zal zijn. Reden voor de PvdA en D66 om tussentijds te checken of we op de goede weg zijn. De Arnhemse gemeenteraad sprak hier woensdagavond over en nodigde betrokken instanties uit om mee te praten.

Onder Vsv-ers verstaan we leerlingen in het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs in de leeftijd van 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Een startkwalificatie is een diploma op havo, vwo of minimaal mbo-2 niveau. Dit jaar wil de gemeente verder inzetten op het voorkomen van Vsv. Een ambitie die ook in het coalitieakkoord staat.

'Multiproblematiek, taalproblemen en schulden'

Raadslid Mattijs Loor (D66): 'Voortijdig schoolverlaten is nog altijd een groot maatschappelijk probleem. Het kan de aanloop zijn naar jarenlang met schulden op de bank zitten in plaats van meedoen in de maatschappij. We staan er in Arnhem minder slecht voor dan voorheen. Nu nog oplossingen bedenken voor de moeilijke doelgroep die te maken heeft met multiproblematiek, taalproblemen en schulden waardoor er gewerkt moet worden in plaats van naar school gaan.'

De samenwerking tussen de aanwezige instanties is onvoldoende volgens Wim Ludeke (De Onderwijsspecialisten). 'Laten we uit onze eigen schaduw stappen omwille van deze doelgroep.' Ook zien we leraren die wel 'boeksmart' zijn maar niet 'streetsmart' zegt Jaouad Najih (AM-Support team). Sandra Van Kolfschoten (OnderwijsKunst): 'We moeten niet met elkaar van mening zijn dat het aan de jongeren ligt maar de jongeren in de oplossing betrekken.'

Wethouder Hans de Vroome zegde toe om voor de raad in beeld te brengen welke projecten er momenteel lopen of in de startblokken staan om te beginnen.