Jerry maakt miniaturen van gebouwen: 'Ik ben soms wel een half jaar bezig'

door Kelly Tanghe

Historische gevels, landgoederen, boerderijen, Jerry maakt het allemaal. Eerst maakte hij de miniaturen voor zichzelf, maar nu krijgt hij ook opdrachten van mensen die de gevel van hun huis in het klein willen hebben.

'Bij de opdrachten is het erg belangrijk om de sfeer van het huis te vangen', vertelt Jerry. 'Het kan ook zijn dat er een bepaald aspect is aan een huis wat de opdrachtgever erg belangrijk vindt. Daar probeer ik van tevoren achter te komen.'

Landgoed De Salentein

Eén van de miniaturen die hij heeft gemaakt, is Landgoed de Salentein in Nijkerk. Dat het een enorm landgoed is, was niet het moeilijkste aan het project. 'Het is een heel chique gebouw', benadrukt Jerry. Hij vond vooral alle rechte lijnen lastig.

'Er zitten ontzettend veel versieringen op het gebouw. Ook zijn de torens niet rond, maar hebben ze hoeken', vertelt Jerry. 'Toen ik dat ontdekte, dacht ik wel even waar ben ik aan begonnen.'

Tot in de kleinste detail

Elk klein detail moet kloppen aan de miniatuur. Soms is Jerry wel een half jaar druk met één opdracht. Toch gaat het hem niet vervelen.

'Het is ook niet zo dat ik de hele dag aan de miniatuur werk. Soms is het goed om hem even weg te leggen, want je wil wel dat hij mooi blijft. Maar het kan soms zo zijn dat ik maanden bezig ben met één miniatuur', aldus de Nijkerker.