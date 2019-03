Hond valt schapen aan: bestuur schaapskudde Epe-Heerde is het zat

Een hond die een kudde schapen aanvalt: een paar keer per maand gebeurt dit bij de schaapskudde Epe-Heerde. Nadat afgelopen weekend een Duitse herder drie schapen te grazen heeft genomen, is het bestuur van de schaapskudde het zat.

De hond beet één schaap in de kop, een ander schaap in de poten en een derde schaap in de rug. Zowel lichamelijk als mentaal richtte dat flinke schade aan bij de dieren.

Op Facebook meldt het bestuur dat het incident nog erger had kunnen aflopen. Ze hadden namelijk net de kudde met lammeren naar de schaapskooi gebracht.

Actiegroep stopt verdediging losloopgebied

Anderhalf jaar geleden maakte de gemeente Heerde plannen voor een aanlijngebod, maar de gemeente stuitte op actievoerders die ruim duizend handtekeningen verzamelden om het losloopgebied in de Renderklippen te behouden.

Vier van de initiatiefnemers hebben hun standpunt inmiddels bijgesteld. Zij stellen nu: 'Het is met al die aanvallen van honden op de schapen gewoon niet meer te verdedigen dat dit een losloopgebied moet blijven.'

Bescherming van schapen

Het bestuur van de schaapskudde heeft zich nooit eerder uitgesproken over de discussie over het losloop- of aanlijngebied. Inmiddels zou het een aanlijngebod toejuichen, zodat de schapen beschermd worden. 'Het houdt een keer op', zo melden zij.

De herder van de schaapskudde Epe-Heerde wil niets kwijt over het incident van afgelopen weekend. 'Hij is te murw geslagen door de repeterende verhalen over fouten honden en weerloze schapen', aldus de schaapskudde Epe-Heerde.