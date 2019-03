Vitesse gaat volgend seizoen regio in voor jongste jeugd

De beste jonge talenten komen dan niet meer samen op Papendal, waar Vitesse haar trainingsaccommodatie heeft. Maar jeugdtrainers van de Arnhemse club reizen af naar een aantal geselecteerde clubs in de nabije omgeving om daar trainingen te geven.

Hoofd opleidingen Aloys Wijnker: 'Wij denken dat het voor de ontwikkeling van jonge spelers het beste is om in hun eigen sociale omgeving te blijven voetballen. Op deze manier verliezen zij niet veel tijd met reizen en houden zij dus meer tijd over voor het sociale contact met vriendjes. We gaan dus meer de regio in en willen amateurclubs meenemen in onze visie. Wij geloven dat deze aanpak beter is voor de jeugdspeler, amateurclubs en Vitesse.'

Daarnaast verwacht Vitesse meer voor de amateurclubs en hun trainers te kunnen betekenen. We willen niet alleen het voetbalniveau maar bijvoorbeeld ook het verenigingsleven bij amateurclubs in de regio versterken. Jeugdtrainers van de amateurclubs krijgen de kans om onder de hoede van Vitesse-jeugdtrainers aan te sluiten bij de regiotrainingen', aldus Wijnker.

De exacte trainingslocaties moeten nog worden bepaald. Het is de bedoeling dat de trainingen in de regio in september gaan beginnen.