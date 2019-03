Wie laat dit mooie sprookje tot een goed einde komen? Eigenaar trouwring gezocht!

Er was eens een man. Hij zat gezellig met zijn kind met Lego te spelen. Lekker knutselen, samen dingen bouwen. Ineens was het tijd om te stoppen. De Legobouwwerkjes werden weer afgebroken. Ongemerkt gleed daarbij zijn ring van z’n ringvinger. Een witgouden ring van het merk Desiree, geen frutsels erop of eraan maar gewoon een degelijke ring met daarin de naam van zijn vriendin. De lego-onderdelen werden snel bij elkaar geraapt in en in de bewaardoos gedaan. En daarbij dus ook de ring.

Op een dag kwam de Legoverzameling bij de kringloopwinkel in Groenlo terecht. Daar werd niet gekeken of er iets anders tussen de Lego zat, want het zag er heel netjes uit. De Lego kwam dus in de winkel terecht. Een klant kocht de verzameling en ging er blij mee naar huis. En daar werd de gouden ring gevonden! De goudeerlijke klant ging met de ring naar de winkel terug. Hulde!

Hier eindigt het (op waarheid gebaseerde) sprookje voorlopig. Nu zitten wij dus met die ring. Wie is/kent de eigenaar en maakt aldus het verhaal af?

Het gaat vermoedelijk om een mannenring, met daarin een vrouwennaam. De best lange naam bevat onder meer vier keer de letter e. Geen (trouw-)datum.

Hopelijk kunnen we samen snel een mooi einde aan het sprookje schrijven. Reageren kan via hieronder!