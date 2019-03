Nieuwe fietsroute langs Stolpersteine in Hattem

Stichting Gedenkstenen Hattem heeft samen met Rond Uit Hattem een nieuwe fietsroute gemaakt langs alle 18 Stolpersteine in Hattem. In 2011 werden 16 Stolpersteine geplaatst ter nagedachtenis aan de omgekomen Joodse stadsgenoten. Twee jaar later kwamen daar twee Stolpersteine bij voor Hattemer Jacob Jan Hoogers en verzetsman Gijsbrecht van den Ende.

'Even stil staan'

De nieuwe fietsroute is 7,5 kilometer lang. Het is een mooie route langs de 8 adressen waar de 18 Stolpersteine in Hattem liggen vanaf het centrum, bos, uiterwaarden en de Joodse Begraafplaats. De titel van de fietsroute is ‘Even stil staan’.

TIP

De eerste exemplaren zijn dinsdag overhandigd door het bestuur van SGH Edwin van der Wolf, Elly de Groot en Angela van Erven aan Mariëlle Karssing van het Toeristisch Informatiepunt (TIP) en Gerrit Eekhof die de layout heeft verzorgd.

Gedenkstenen

Stolpersteine zijn gedenkstenen van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig voor mensen die door de nazi’s verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven zijn vanwege ras, geloof of levensbeschouwing. Op de stenen zijn in een messing plaatje, de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden gestanst.

Plek terug

De gedenkstenen zijn een initiatief van Stichting Gedenkstenen Hattem (SGH). 'Doel van de SGH is het laten plaatsen van Stolpersteine ter nagedachtenis aan de door de nazi’s gedeporteerde en vermoorde stadsgenoten. Stolpersteine zijn een herinnering aan de mensen, die hier geleefd hebben. De steen ligt in de stoep voor hun huis: hier woonden zij, hier leefden zij. Stolpersteine brengen de mensen weer thuis, het geeft de verdrevenen hun plek terug. Zo komen zij symbolisch weer thuis. Het glimmende steentje in de stoep doet ons daar, telkens wanneer we het passeren, weer aan herinneren. Het waren mensen zoals jij, ………zoals ik', vertelt bestuurslid Angela van Erven.