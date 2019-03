Heumen zoekt 100 nieuwe maatjes

Waardering, gezelligheid, er zijn voor een ander dat geeft kleur aan het leven en dat van een ander. Voor MaatjesHeumen zijn we op zoek naar mensen die maatje willen worden. Daar is veel behoefte aan en daarom is een werkgroep in januari van start gegaan met een campagne om in 2019 in totaal 100 nieuwe maatjes te werven voor MaatjesHeumen! Iedereen kan maatje worden Maatjes bieden gezelschap, zorgen voor afleiding en doen gezellige dingen samen. Je gaat bijvoorbeeld samen koken, eten, wandelen, nieuwkomers wegwijs maken, samen naar de film, spelletjes doen, gezellig een uurtje koffie drinken of gewoon een luisterend oor bieden. Drukke agenda? Je kan ook 1 à 2 uur per week of maand maatje zijn. Ook naast je baan, studie, gezin, hobby’s, levert het ontspanning op en geeft het je energie. Het maakt dus niet uit of je nu jong of oud bent, verschillende interesses en beschikbare tijd hebt, iedereen is welkom! Wederzijds plezier Bij maatjes staan menselijkheid en gelijkwaardigheid centraal. Het draait om persoonlijk contact. Warmte, humor, aandacht, tijd, respect en begrip zijn belangrijk. Maatjes voelen zich allebei beter door hun wekelijke, of tweewekelijkse ontmoeting. De organisatie waar de vrijwilliger aan de slag gaat, zorgt voor goede begeleiding en gaat op zoek naar iemand waarmee het klikt.

Wilt u graag maatje worden? Of zoekt u een maatje? Reageer dan hieronder!