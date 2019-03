Danny M: 'Bruls zaait angst. Ik wíl helemaal niet terug naar Nijmegen'

door Karel de Jong

Vorig jaar augustus werden Danny M. en zijn gezin door een noodbevel van de burgemeester gedwongen om hun huis en Nijmegen te verlaten. Burgemeester Bruls had aanwijzingen van ernstige dreigingen tegen Danny M. en zijn gezin en maakte zich zorgen om de veiligheid voor de buurt. Bruls:' Het waren echt hele duidelijke onderbouwde feiten van criminelen die niet zouden terugdeinzen om daar iedereen die voor hun loop zou komen neer te schieten.'

Zie ook: 'Telefoonleverancier van de onderwereld' mag Nijmegen weer in; gemeente in beroep

Bruls: 'Er is nog steeds dreiging'

Vorige maand oordeelde de bestuursrechter dat Danny M. weer in Nijmegen mag komen. Vanaf 4 april zou hij zelfs weer in zijn huis in de Hegdambroek mogen komen. Maar de burgemeester gaat daartegen in hoger beroep bij de Raad van State. Want volgens Bruls is er nog steeds sprake van dreiging.

'Waarom over de rug van de kinderen?'

Danny M. zit op dit moment met zijn gezin in het buitenland. Hij noemt de gevolgen zwaar voor zijn zoon, die net bezig was aan 2 havo/wwo. Zijn dochter zou net aan het laatste jaar van de basisschool beginnen. 'Ze zijn acht maanden niet naar school geweest! Ik ben heel trots op mijn kinderen, dat ze zich in deze hele moeilijke tijden staande houden. Maar het doet pijn. Waarom gaat dit over hun rug?'

'Tegengewerkt door gemeente'

Danny's vrouw vult aan dat het gezin constant door de gemeente is tegengewerkt in hun pogingen om de kinderen weer naar school te laten gaan. Na de gerechtelijke uitspraak van 27 december 2018 dat de kinderen weer naar school mochten, was zij aanvankelijk opgelucht. 'De kinderen waren dolblij. Maar ik ben gewoon tegen een enorme muur aangelopen van: nee, het gaat niet door want de politie is op school geweest en heeft gezegd dat ze een te groot gevaar vormen.'

En dat terwijl Danny M. al maanden aangeeft zelf niet te willen terugkeren naar Nijmegen. Burgemeester Bruls: 'Als dat zo is dan snap ik niet waarom hij naar de rechter is gestapt.'

Bruls: 'Anderen kunnen ook deel uitmaken van de kogelregen'

Dat het Danny M. om zijn gezin gaat, maakt voor de burgemeester geen verschil. 'Mij gaat het om de dreiging en neemt u van mij aan; de criminelen waar wij het nu over hebben die maken echt geen onderscheid doordat ze eerst met een pasfoto in de hand gaan kijken is daar mijnheer X wel bij betrokken of niet. Het is een dreiging die ook mensen in de buurt raakt, die bij wijze van spreken met hun kinderwagen langslopen en dan ook deel kunnen uitmaken van de kogelregen. Dat vond ik een niet te accepteren risico.'

'Paniekvoetbal'

Advocaat Royce De Vries van de familie, begrijpt daar niets van. 'Het lijkt wel een beetje alsof hier een vorm van paniekvoetbal wordt gespeeld.' Volgens De Vries is er nooit een concrete dreiging geweest en heeft de gemeente steeds geweigerd om daarover iets openbaar te maken.

Danny zelf vult aan: 'Meerdere rechters hebben zich erover gebogen (de meervoudige kamer van de bestuursrechter in Arnhem, red.) en die hebben niets kunnen waarnemen van de dreiging waarover de burgemeester spreekt.

Bruls: 'Rechters hebben andere afweging gemaakt dan ik moet maken'

Burgemeester Bruls denkt dat de rechters dan niet de afweging heeft gemaakt die hij zelf als burgemeester heeft te maken. 'Het zou raar zijn als ik zou zeggen: nou heeft de rechter gesproken en nou zijn alle feiten ineens niet meer aan de orde. Ik krijg vanuit de politie nog steeds dezelfde informatie dat de dreiging nog steeds acuut is.'

Bruls vult aan dat het vorig jaar zomer nota bene Danny M. zelf was die bij de politie melding deed dat er zich twee mogelijk verdachte figuren in zijn straat ophielden.

'Politie heeft een week niets gedaan'

Maar Danny M. begrijpt niet dat er toen niet direct politie is gekomen. 'Als de politie Nijmegen op de dag dat die mensen daar in de straat stonden adequaat had gereageerd op de meldingen en die mensen in de straat had aangepakt en hun werk hadden gedaan, had de burgemeester van mij een applausje gekregen, had ik de hand geschud en gezegd: puik werk en wat kan ik doen om de rust te laten terugkeren. Maar dat hebben ze niet gedaan.'

'Zijn we voor niets uit ons huis gezet?'

Pas een week later werden er in Den Haag twee verdachten aangehouden met machinegeweren in de auto. Maar vorige week kreeg Danny M. van de officier van justitie een brief dat de zaak tegen die twee wordt geseponeerd wegens gebrek aan aanknopingspunten. 'Ja, daar sta je dan. Ik zeg: oh, zijn we daarom eruit gezet omdat zij een onderzoek hebben zonder aanknopingspunten.'

Bruls: 'Ze wíllen hun huis helemaal niet verkopen!'

Het huis wil Danny M. naar eigen zeggen verkopen, maar de burgemeester gelooft daar niets van. 'Heeft u al gezien dat ze het huis echt in de verkoop hebben?'

Nogal lastig verkopen zo geeft Danny aan, met een groot geel bord in de tuin waarop staat dat het huis op last van de burgemeester is gesloten.

Maar ook die kritiek wuift Bruls weg. 'Dat bord is weggehaald omdat ik met ze mee wilde denken, maar vervolgens hebben ze geen enkele aantoonbare poging gedaan om weg te gaan. Ik betwijfel echt serieus of ze weg willen gaan. Dat is ook precies de reden waarom ik het bord heb terug laten plaatsen.'

Kinderbescherming

De laatste troef die de burgemeester nu volgens Danny M. en zijn vrouw uitspeelt, is het inschakelen van de Kinderbescherming, 'omdat wij niet voor de veiligheid van onze kinderen zouden kunnen zorgen. Het is gewoon alleen maar over de rug van de kinderen spelen in plaats van serieus onderzoek doen en feiten op tafel leggen waarom er een gevaar is.'

Zie ook: