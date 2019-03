Commissie Montferland roept op tot maken woonwagenbeleid

'Geef ons een plek'

'Geef ons een plek in de gemeente', aldus Herman Hoeree tijdens zijn inspraakmoment tijdens de vergadering. Hoeree stond begin februari met een caravan voor het gemeentehuis in Didam als protestactie om een vaste standplaats af te dwingen. Na een gesprek met burgemeester Peter de Baat en wethouder Walter Gerritsen heeft Hoeree in een brief aan de gemeenteraad aandacht gevraagd voor mensen die in een woonwagen willen wonen. Ook in twee andere brieven aan de raad wordt opgeroepen tot meer standplaatsen in de gemeente. Ook meneer Michielsen vertelt dinsdagavond aan de commissie dat hij hoopt op meerdere kampjes in Montferland. 'Ik hoop dat mijn kinderen en kleinkinderen ook in een woonwagen kunnen wonen, zoals ze dat gewend zijn.'

Gemeentelijk beleid staat nieuwe standplaatsen niet toe

Wethouder Gerritsen geeft tijdens de vergadering aan dat nieuwe standplaatsen op dit moment niet passen binnen het gemeentelijk beleid. 'Wij hebben ons te houden aan bestaande bestemmingsplannen. Ik kan daarom ook niet toezeggen of er nieuwe plekken of standplaatsen bij komen.' Gerritsen geeft aan dat er binnenkort in de regio Liemers overleg is over woonwagenlocaties en wil daar een behoefteonderzoek aan de orde stellen. De commissie ziet graag dat de wethouder meedenkt met de inwoners en komt tot een woonwagenbeleid voor Montferland.

