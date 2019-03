Hoe Femke uit Zutphen in de songfestivalclip van San Marino terechtkwam

De Zutphense Femke Brinxma is te zien in de songfestivalclip van San Marino. Hoe dat zover is gekomen? Dat vertelde ze bij Radio Gelderland.

'Ja, dat is wel een grappig verhaal. Ik ben internationaal model en werk heel veel in Turkije, in Istanbul. De zanger van San Marino is Serhat, een bekende zanger in Turkije. Hij heeft mij waarschijnlijk opgemerkt en gevraagd of ik in de clip wilde meespelen', vertelt de Zutphense.

Bekijk hier de clip van San Marino, Femke draagt een oranje jurkje:

'Ik keek nooit naar het songfestival'

De blonde Zutphense heeft al wel eens eerder in een videoclip gespeeld, maar dat was naar haar eigen zeggen al een hele tijd geleden. Nu werd ze dus gevraagd voor een songfestivalclip. Iets wat ze nog nooit had gedaan. 'Ik keek ook nooit naar het songfestival. Maar dat zal dit jaar natuurlijk anders zijn vanwege mijn deelname aan San Marino.'

Luister hier naar het gesprek met Femke Brinxma:

Mag Femke dan in mei ook mee het podium op in Tel Aviv als het songfestival gehouden wordt? 'Wie weet', zegt ze lachend op Radio Gelderland. 'Ik ga in ieder geval wel op Nederland stemmen, want dat kan ik wel. En waarschijnlijk ook op San Marino, ik denk dat het twee sms'jes worden.'