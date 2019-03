College Voorst deelt zorgen over branden bij Attero, maar zegt weinig te kunnen doen

Het Algemeen Belang Wilp-Achterhoek stuurde maandag een brief naar het college. Daarin beschrijft de belangenvereniging een groeiend gevoel van onveiligheid. 'Omwonenden in een grote straal om Attero maken zich ernstig zorgen over de gezondheid van hun gewassen, hun dieren en zichzelf', valt in de brief te lezen.

De gemeente laat echter weten niet veel te kunnen doen. 'We hebben formeel geen middelen, omdat het onder provinciale bevoegdheden valt', klonk het dinsdagavond tijdens de raadsvergadering.

Uit metingen van het RIVM bleek dat bij de brand geen gevaarlijke stoffen vrijkwamen. Toch blijft de buurt bezorgd. 'Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland komen er altijd gevaarlijke stoffen vrij bij dergelijke grote branden. Daar bovenop komen nog rookoverlast, letterlijk blauwe ramen, zwarte kozijnen en de grotere flarden en stukken deposiet in weilanden, tuinen en op opritten.'

Regelgeving aanscherpen

Het Algemeen Belang Wilp-Achterhoek wil dat de gemeente bij de provincie aandringt op verscherpte regelgeving. Daarnaast zouden ze graag zien dat er tot die tijd maximaal wordt gecontroleerd en gehandhaafd. Bij Attero ging het in vijf jaar tijd vijf keer mis. Volgens de buurt is dat ook bij andere vestigingen het geval.

Vragen

De brief van omwonenden wordt tijdens de eerstvolgende commissievergadering besproken. Lijst Arend stelde tijdens de raadsvergadering al wel enkele vragen over de brand. Zo wil de partij weten of het college een verklaring heeft voor het aantal branden. Het college liet daarop weten dat de samenstelling van het afval tegenwoordig anders is, wat mogelijk een risico kan vormen.

Het college gaf verder aan dat zij niet kan zeggen of de controle bij Attero faalde. 'We kunnen als gemeente onze bezorgdheid uiten, maar we hebben geen mening over de kwaliteit van de bedrijfsleiding. Het is aan de provincie om de controles uit te voeren, en in de afgelopen maanden is niet gebleken dat Attero niet adequaat met haar controle omgaat.'

Gesprek met Attero

Het kostte de brandweer na de eerste melding bijna veertien uur om de vlammen te doven. Het bedrijf meldde meteen na de brand al dat de afvalsector nadenkt over maatregelen om brand door broei te voorkomen. Ook liet Attero weten 'binnen acht tot twaalf weken' elektronische maatregelen te willen nemen.

Woensdagavond gaan de belangenvereniging Algemeen Belang Wilp-Achterhoek en Attero met elkaar in gesprek. Dit is een periodieke bijeenkomst tussen de buurt en het bedrijf, waar op verzoek van de belangenvereniging dit keer ook de algemeen directeur bij aanschuift.

Voorzitter Hans de Haan van Algemeen Belang in het radioprogramma van Omroep Gelderland:

