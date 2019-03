Nanouschka en Thalina zijn enorm opgelucht: zorgverzekering helpt alsnog met vergoeding

Nanouschka en Thalina hebben een zorgpolis bij OHRA, een onderdeel van CZ. Ze proberen al jarenlang samen zwanger te worden en zagen hun ouderschap als sneeuw voor de zon verdwijnen als de vergoeding voor de behandelingen uit de basisverzekering zou wegvallen. 'In 2011 heeft minister Schippers gezegd dat wij aanspraak zouden maken op dit traject. Maar minister Bruins zegt dat we daar geen recht op hebben.' De minister laat zich namelijk adviseren door het Zorginstituut Nederland en dat spreekt over het ontbreken van een medische noodzaak bij alleenstaande vrouwen en lesbische koppels.

CZ zegt dat zij als zorgverzekeraar verplicht is om de uitleg van de minister te volgen. 'Maar die uitleg wijkt niet af van de manier waarop CZ deze de afgelopen jaren heeft geïnterpreteerd. Wij snappen dat voor deze wensmoeders de antwoorden van de minister tot veel ongerustheid en onzekerheid heeft geleid en daarom hebben wij besloten om coulant met deze vergoedingen om te gaan. Dat betekent dat reeds gestarte trajecten of trajecten die starten voor 1 juli 2019 kunnen worden voortgezet tot uiterlijk 1 januari 2020.'

'Heel blij'

Nanouschka en Thalina zijn heel blij met deze coulanceregeling. 'De opluchting is enorm, want stress is nooit goed als je probeert zwanger te worden. Er is nu in ieder geval een oplossing tot 2020 en we hopen voor die tijd zwanger te zijn.'

Maar toch is er ook nog een kritische noot. 'We hopen dat de minister nu zijn besluit alsnog aanpast. CZ doet een mooie handreiking, ze hebben gedaan wat kan. Maar ik hoop dat de minister het besluit in de Tweede Kamer alsnog omdraait en zegt: ik heb een fout gemaakt en die gaan we herstellen.'

En dat zou ook weer goed uit kunnen pakken voor de vrouwen uit Barneveld. 'Als wij namelijk een tweede kindje zouden willen, dan vallen wij weer buiten de coulanceregeling. En daar kan CZ natuurlijk niks aan doen, dat kan alleen de minister.'

