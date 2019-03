Slapen in een veertiende-eeuws klooster: het kan nu echt bijna in Zutphen

Na jaren van leegstand is het Broederenklooster in Zutphen weer in gebruik genomen. Niet door monniken of broeders, maar door bouwvakkers. Het rijksmonument in de binnenstad wordt verbouwd, zodat iedereen er in de loop van 2020 kan overnachten en dineren.

Anton de Lange van Kasteel Engelenburg in Brummen zit achter de verbouwing. Hij kocht het monument twee jaar geleden van de gemeente Zutphen voor bijna één miljoen euro. Aan de verbouwing zelf denkt hij ook nog eens 1,5 miljoen kwijt te zijn.

Het veertiende-eeuwse rijksmonument, dat na het vertrek Stedelijk Museum leeg staat, wordt zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Maar wat die oorspronkelijke staat precies is, dat ligt er volgens stadsarcheoloog Michel Groothedde aan hoe je het bekijkt. 'Het was een klooster, maar daarvoor is het al een grafelijke verblijfplaats geweest, een Latijnse school, een militair magazijn en een museum: kortom, het heeft allerlei functies gehad.'

Tekst gaat verder onder video:



Ridderzaal in Zutphen?

Het had niet veel gescheeld of Zutphen had zelfs een ridderzaal gehad. Groothedde deed onderzoek naar het machtscentrum Zutphen onder de graven van Zutphen en de graven van Gelderland. Hij ontdekte dat het Broederenklooster een grote rol speelde bij het ontstaan van het vorstendom, want de graven woonden voor een deel van de tijd in het gebouw.

In de dertiende eeuw wilden de graven niet voor elkaar onder doen, dus bouwde de graaf van Gelre een bijzonder optrekje in Zutphen. 'Iets wat heel erg leek op wat de graaf van Holland deed in Den Haag, wat we nu kennen als het Binnenhof met de Ridderzaal. Iets vergelijkbaars is hier ook geweest, alleen het is niet helemaal voltooid', vertelt de stadsarcheoloog. De graaf raakte echter bankroet, en de bouwplaats werd geschonken aan de broeders die er een klooster wilden stichten.

Boetiek hotel

Het hotel in de binnenstad moet straks zeventien kamers gaan tellen, inclusief één luxe suite. De kamerprijzen komen volgens de Lange tussen de 130 en 170 euro te liggen. Het hotel krijgt ook een grand café met open keuken, waarbij de kloostertuin straks het terras vormt. Aan de buitenkant wil de ondernemer weinig veranderen. Binnen worden wanden eruit gesloopt en worden enkele dichtgemetselde ramen weer hersteld.

'De bedoeling is dat we mensen naar Zutphen trekken die hier normaal gesproken nog niet kwamen, of overnachten.' De Lange richt zich daarbij vooral op mensen uit Duitsland, met name uit het Ruhrgebied. 'Een nachtje hier slapen zal ongetwijfeld met zich meebrengen dat ze ook hun inkopen hier gaan doen, of elders gaan eten en drinken. Daar moeten we allemaal ons voordeel mee doen', aldus de ondernemer. In april of mei 2020 hoopt hij hotel te openen.