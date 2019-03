Apeldoorn maakt zich zorgen om bomen en verplaatst Boomfeestdag

'Door het veranderende klimaat is de kans steeds groter dat kleine boompjes een droge zomer niet overleven. Daarom kiest Apeldoorn ervoor om voortaan een eigen Boomplantdag te organiseren in november', aldus de gemeente. In Apeldoorn werd in 1957 de eerste Boomplantdag georganiseerd.

Wethouder Sandman benadrukt de noodzaak om anders met het planten van kleine bomen in het voorjaar om te gaan. 'We merken dat het weer verandert en dat kleine bomen die we in het voorjaar tijdens Boomplantdag planten minder kans hebben. Als European City of Trees, wat we dit jaar zijn, gaan we dit daarom voortaan in het najaar doen, om ervoor te zorgen dat groen ook groener wordt.'

In Dieren ging het bijvoorbeeld al eens mis, 450 bomen gingen snel dood.

Klein bos in de stad

In plaats van de kleine boompjes in maart, worden in november nu drie 'Tiny Forests' geplant. Een minibos ter grootte van een tennisbaan. Apeldoornse scholen kunnen een 'Tiny Forest' adopteren. Dan verzorgen ze het minibos samen met de leerlingen.