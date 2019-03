Illegale studentenpanden aangepakt in Nijmegen

Dertien keer was het raak in 2018. Illegale studentenpanden in Nijmegen waarvan de eigenaren tegen de lamp liepen. Het is het resultaat van 25 controles in gebieden waar veel overlast is door verkamerde panden.

door Rob Haverkamp

Het is de bedoeling dat er nog veel meer van zulke illegale situaties worden aangepakt. De 13 die nu boven water kwamen, zijn slechts het topje van de ijsberg.

Ernstige overlast

Naast de genoemde 25 controles in overlastgebieden zijn er in heel Nijmegen 10 controles op basis van ernstige overlastmeldingen uitgevoerd. Het ging daarbij bijvoorbeeld om overlastmeldingen waarbij de politie moest ingrijpen, ernstige onveiligheidsgevoelens in de buurt of overlast met gezondheidsklachten voor omwonenden tot gevolg.

De gemeente Nijmegen handelde ook zo'n 130 klachten af over bijvoorbeeld afval en fietsen rond kamerverhuurpanden. In het afgelopen jaar zijn in totaal circa 500 omzettingsvergunningen om een pand te mogen verkameren verleend en ongeveer 50 aanvragen geweigerd.

Toenemende meldingen

Het zijn allemaal cijfers uit een tussentijdse evaluatie. De eerste concrete resultaten van de uitvoering van strengere regels die sinds 1 januari 2018 in Nijmegen van kracht zijn. Het is een reactie van de gemeente op de toenemende meldingen over door kamerverhuur veroorzaakte overlast in straten en buurten en de sterke groei van het aantal kamerverhuurpanden in delen van de stad.

Bij het meldpunt overlast door kamerverhuur kwamen ruim 400 meldingen binnen, vooral tijdens de zomermaanden. De overlastmeldingen hadden vooral betrekking op geluidsoverlast, mogelijke kamerverhuur zonder vergunning, overlast door afval en fietsen. De buurten/wijken met de meeste overlastmeldingen zijn Altrade, Stadscentrum, Wolfskuil, Bottendaal en Galgenveld.

