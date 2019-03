Hoe komt er een dt-fout in het Boekenweekgeschenk van Jan Siebelink?

In het Boekenweekgeschenk dat door Jan Siebelink is geschreven, is een dt-fout geslopen. Dat meldt de stichting CPNB, die de Boekenweek organiseert.

Maar de 81-jarige schrijver uit Ede gaat vrijuit, haast de CPNB zich te zeggen. 'Die schrijft foutloos', zegt woordvoerder Job Jan Altena.

'De fout stond niet in het manuscript. Het is er later in geslopen.' Hoe en waar dit in het proces gebeurde, is volgens de woordvoerder niet meer te achterhalen. 'Het is in elk geval niet bij de correcties gebeurd.'

Het Boekenweekgeschenk, Jas van belofte, is deze week aan de boekhandelaren geleverd. Een van hen ontdekte de dt-fout. De fout staat in de epiloog. Hoe de zin luidde, wil de woordvoerder niet verklappen. Hij wil wel kwijt om welk woord het gaat. 'Er staat verwijdert, met een t. Maar het moet verwijderd zijn, omdat het voltooid verleden tijd is.'

Herdruk te duur en slecht voor milieu

In veel boeken staan fouten, maar in dit geval vindt de CPNB het toch pijnlijk. 'Normaal gesproken heb je een druk van 1000 exemplaren en dan haal je zo'n fout er bij een herdruk uit. Maar hier gaat het om een oplage van 644.000 exemplaren en van een Boekenweekgeschenk komt geen tweede druk. We hadden nu tot een herdruk kunnen overgaan, maar vanwege de milieubelasting en de hoge kosten doen we dat niet.'

Siebelink weet inmiddels van de fout. 'Hij zei: iedereen maakt fouten, maak het maar niet groter dan het is.'

Het belangrijkste? 'Het is een heel goed Boekenweekgeschenk', zegt de woordvoerder. Vanaf 23 maart ligt het in de boekhandel.