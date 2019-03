Wat is een boksentesse?

Wethouder Jos Hoenderboom van de gemeente Oost Gelre leest als aftrap van Wiesneus 2019 een verhaal voor op de St Ludgerus School in Zwolle, een dorpje in de gemeente Groenlo. 'A'j plat könt praot'n, mö'j neet laot'n,' zegt de wethouder met een grote glimlach op zijn gezicht. Hij is trots dat hij het taalproject op de school mag openen.

Kijk hier naar een reportage, tekst gaat verder onder het filmpje:

Dit jaar doen 50 scholen in de Achterhoek mee aan het taalproject. Wiesneus is een tijdschrift dat van oorsprong ontworpen is door Het Huus van de Toal in Drenthe. Er wordt dus nu ook een Achterhoekse versie gemaakt, die voor de taallessen gebruikt wordt. In totaal krijgen 2000 kinderen het tijdschrift uitgereikt voor Achterhoekse taallessen op school.

Thema van Wiesneus 2019 is 'Feest'. Er staan 'Leedjes, verhalen, ne zeukplate en strips in, allemaole in het Achterhooks!'

En dan het antwoord op de vragen in de eerste zin: 'broekzak' en 'zijn hart bonkt'.