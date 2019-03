Een B is de beste letter voor een duivennest

Volgens de eigenaar van de Bruna-winkel, Annemieke Sparla, is de lichtbak natuurlijk lekker warm. 'Maar wij zijn natuurlijk ook heel gezellig hier in Geldermalsen', vertelt ze. De duif is nog nooit eerder zo vroeg gaan broeden in de B. Ze arriveerde op 18 februari. De medewerkers van de boekwinkel volgen de duif op de voet en brengen verslag uit op Facebook. Het eerste ei is uitgekomen op 7 maart, maar er ligt nog een ei in het nest.

Muisjes bij de geboorte

De boekwinkel heeft bij de geboorte van de kleine duif lange vingers met muisjes uitgedeeld aan hun klanten. De duif brengt extra klandizie naar de winkel. Annemieke: 'Afgelopen zaterdag toen we de lange vingers met muisjes uitdeelden, kwamen er heel veel mensen even naar de duif en het jong kijken.' Het geslacht van het jong is nog niet bekend, dus hebben ze maar beide kleuren muisjes gekocht.

'Heel Geldermalsen weet van de duif in de B van de Bruna. Het is echt een begrip!', zegt Annemieke. De medewerkers van de winkel passen echt op de duif en nemen hun taak zeer serieus. Annemieke: 'Op een gegeven moment zat de duif de hele dag op haar nest. Ik hield haar de hele dag in de gaten en tijdens een gesprek met de klant zag ik dat ze van het nest af was. Ik brak het gesprek af en rende met mijn trapje door de winkel. Toen ik naar boven was geklommen zag ik het jong!'

De winkel gaat misschien nog een actie houden onder de klanten om een naam te verzinnen voor de jonge duif.