Stormachtige Elverloop vol sfeer in Nieuw-Wehl

De Elverloop in Nieuw-Wehl, een sponsorloop voor het goede doel, had zondag door het slechte weer met 138 deelnemers veel minder lopers dan de tweehonderd van vorig jaar. Ondanks druilerige omstandigheden zorgden cliënten van zorginstelling Elver voor het nodige enthousiasme rondom de start- en finish.

'Dit is voor zover ik weet de enige loop in Nederland waar dat zo is', zegt hardloper Eline de Jong over de enthousiaste begeleiding van vrijwilligers, cliënten en bewoners van Elver. 'Dat is apart, maar zeker ook leuk voor die mensen, dat ze op deze manier een wedstrijd mee kunnen maken.'

Elver probeerde de bewoners actief te betrekken bij de derde editie van de sponsorloop, onder meer door het bakken van wafels en het aanmoedigen van de deelnemers. 'Het sfeertje op het terrein is natuurlijk gezellig', aldus Ellen Wentink van de organisatie van de sponsorloop, die genoot van de lachende gezichten.



Hardloopster De Jong was blij met de hartelijke ontvangst bij de finish. 'Ze genieten echt van het moment en ik denk dat wij dat soms weleens wat beter kunnen doen.' Voor de toekomst zoekt de organisatie van de Elverloop vrijwilligers om ook de komende jaren door te kunnen. 'Ik hoop dat we nog lang door kunnen gaan en dat het een goede traditie gaat worden in de Achterhoek.'