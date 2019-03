Gehaktbal en worst blijven op het menu van het stadhuis in Nijmegen

Alleen maar vegetarische gerechten op het menu in de restaurants van het Nijmeegse stadhuis en andere gemeentepanden. Daar hield de Partij voor de Dieren eind vorig jaar een pleidooi voor in de gemeenteraad. Gaat niet gebeuren, schrijft het college van burgemeester en wethouders nu.

door Rob Haverkamp

De keuzevrijheid van gasten - medewerkers en bezoekers - is belangrijk, vinden ze bij de gemeente. Vlees en vis van het menu weren is dan een slecht idee. En dus vangt de Partij voor de Dieren bot.

Vragen om vlees of vis

De Partij voor de Dieren had graag gezien dat het concept Carnivoor? Geef het door werd toegepast in de bedrijfsrestaurants van de gemeente. Het is een idee van prof. Henriëtte Prast van de Universiteit Tilburg. Het is de bedoeling dat het mensen stimuleert anders te eten, met behoud van keuzevrijheid.

Bij het hanteren van Carnivoor? Geef het door wordt de standaard omgedraaid. De basis is dat er vegetarisch wordt geserveerd; wie geen wensen heeft doorgegeven, krijgt een maaltijd zonder vlees of vis. Nu is 70 procent van de producten in de restaurants is van plantaardige oorsprong en 30 procent niet.

Vegetarische dag

De gemeente is wel met de cateraar in overleg om te kijken of er een wekelijkse vegetarische dag kan komen. Voorwaarde is dat het geen negatieve gevolgen mag hebben voor het aantal gasten, de beoordeling, inkomsten en verspilling.

Het organiseren van een vegetarische kookworkshop door de cateraar met proeverij is ook een idee dat leeft. Die workshop zou dan bijvoorbeeld kunnen worden opgenomen als onderdeel van de jaarlijkse vitaliteitsweek.

(reportage van maart 2018 over vegetarisch eten met Michelle van Door van de Partij voor de Dieren)

