Bokser Peter M. uit Arnhem verdacht van bedreiging en mishandeling

Dat bevestigt de 31-jarige bokser na telefonisch contact met Omroep Gelderland. Het verhaal kwam dinsdag aan het licht na publicaties van De Telegraaf. Naast mishandeling wordt de olympiër - die in 2016 op de Spelen in Rio bokste en als negende eindigde - verdacht van vernielingen en wapenbezit. Namelijk werpsterren en boksbeugels. M. is naast bokser ook chauffeur bij de koninklijke landmacht.

M. laat weten dat het contact met zijn ex-vrouw en zijn zoontje tegenwoordig goed is en deze rechtszaak een nare 'nasleep' is van hun relatie in 2017. M. gaat niet inhoudelijk in op de zaak en verwijst door naar zijn advocaat. De advocaat van M., Pelle Tuinenburg, wil ook niet ingaan op de 'vervelende zaak'. Hij laat weten dat M. de beschuldigingen niet erkent en hoopt dat de zaak niet via de pers wordt uitgespeeld.

Ex-partner nogmaals horen

De zaak komt nogmaals voor de rechter na een verzoek van de verdediging om de ex-partner nogmaals te horen. Aangezien de relatie tussen de twee nu weer beter is. Ook wordt er gewacht op een aanvullend rapport van de reclassering. Wanneer de zaak opnieuw dient is nog niet bekend.

In 2013 en 2015 werd M. Europees Kampioen in de gewichtsklasse halfzwaargewicht. Afgelopen weekend bokste hij nog op een toernooi in Finland.