Inzamelpunt drugsafval: sympathiek plan, doen we niet, zegt college Nijmegen

door Rob Haverkamp

Als je kijkt naar hoe drugscriminelen te werk gaan bij dumpingen kun je daar uit opmaken dat de criminelen zich niet verantwoordelijk voelen voor de gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid, stelt het college. De kans dat criminelen gebruik zullen maken van een inzamelpunt voor hun drugsafval wordt dan ook niet hoog ingeschat door het college.

Gevaarlijk

Zo'n anoniem inzamelpunt brengt ook grote risico's met zich mee, menen burgemeester en wethouders. De kans bestaat volgens hen dat er meerdere soorten chemicaliën gelijktijdig gedumpt worden, met risico's op chemische reacties tussen bijvoorbeeld logen en zuren. Een inzamelpunt zonder toezicht is dus feitelijk niet mogelijk en dat is in strijd met de gewenste anonimiteit die criminelen vertrouwen zou moeten geven om er gebruik van te maken.

Nijmegen is ook bang dat zo'n lokaal geregeld inzamelpunt een grote aanzuigende werking zou kunnen hebben. Dat criminelen, als ze er tóch gebruik van zouden maken, van heinde en verre hun rotzooi in de gemeente Nijmegen komen dumpen. Dat zou wel eens veel geld kunnen gaan kosten.

Geen lokaal vraagstuk

Het enkel verwijderen van een beperkt aantal gesloten kleine jerrycans kostte afgelopen jaar al 3500 euro, zonder dat er bodemvervuiling had plaatsgevonden. De discussie over het probleem moet regionaal dan wel landelijk gevoerd worden, schrijft het college in antwoord op vragen van D66. De kwestie van het dumpen van drugsafval en ook de kosten daarvan, heeft momenteel de aandacht van de minister. D66 Gelderland is wel voor zulke inleverpunten en heeft daarover Statenvragen ingediend.

In 2018 werd er zeven keer drugsafval gedumpt in de regio Nijmegen. In totaal kostte het ongeveer 15.000 euro om de boel weer op te ruimen, exclusief ambtelijke inzet. Die kosten kunnen nog oplopen omdat er nog onderzoek wordt gedaan naar mogelijk bodemvervuiling door het gedumpte drugsafval.

