Duits monument voor Apeldoornse razzia-slachtoffers

Op 23-03-2019, wordt te Werth ( Duitsland ) een monument onthult ter nagedachtenis van de beschieting van een trein vol met dwangarbeiders, die op 02-12-1944 in Apeldoorn waren opgepakt tijdens een razzia.



Op 02-12-1944 vond in de vroege ochtend in Apeldoorn een grote razzia plaats. Zo'n 11.000 mannen in de leeftijd van 16 tot 57 jaar werden uit huis gehaald of van de weg geplukt en onder bewaking afgevoerd naar het Marktplein in het centrum van Apeldoorn. Daar werden er uiteindelijk zo'n 4500 mannen en jongens geselecteerd en afgevoerd naar het NS station. De opgepakte mannen werden daar in twee treinen gepropt.

Deze treinen bestonden uit een locomotief, met daarachter 6 personen-coupes en zo'n 10 veewagens. Het doel was de IJssellinie.



De eerste trein reed op 02-12-1944 tegen 18.00 uur het station te Apeldoorn uit.

De tweede trein zou tegen 19.30 uur volgen.

Op 03-12-1944 tegen 09.00 uur werd de eerste trein, nabij het station van Werth vanuit de lucht beschoten door geallieerde piloten.

De trein vol met dwangarbeiders werd op dat moment bewaakt door Duitse soldaten. Deze zaten op en tussen de wagons. De piloten die boven het station te Werth rondcirkelden, dachten dat het om een militair transport ging en besloten om de locomotief en de daaraan gekoppelde wagons en veewagens te beschieten. Tijdens deze beschieting vielen er direct 20 doden te betreuren en raakten velen zwaar- en lichtgewond.

LOCATIE en programma:

Die Enthüllung soll am 23. März 2019 um 14.00 Uhr in 46419 Isselburg-Werth, Deichstraße 65 (Nähe ehemaliger Bahnhof), stattfinden.

Anschließend werden wir uns im Saal des ev. Jugendheims, Binnenstraße 17, zur Begegnung bei Kaffee und Kuchen treffen.

Feier zur Enthüllung des Monuments Werth – Zugbeschuss am 03. Dez. 1944

Verlauf der Veranstaltung:



Musikstück der Bläser

Begrüßung durch den Vorsitzenden des Heimatvereins Werth, Hermann van Thiel

Grußwort des Bürgermeisters der Stadt Isselburg, Michael Carbanje

Musikstück der Bläser

Enthüllung des Denkmals durch die Überlebenden, A.Gerritse und J.Regts

Musikstück auf der Violine: Astrid Marunski - Radstaak

Ansprache des Vorsitzenden der Stiftung „Dwangarbeider Apeldoorn“: Arend Disberg -

Historie des Geschehens und Verlesen eines Augenzeugenberichts in Niederländisch

Ansprache von Tina Oostendorp, Stadtarchiv Rees, mit Verlesen eines Augenzeugenberichts

Niederlegen von Blumen durch den Heimatverein Werth: Lore Blecking

Niederlegen von Kränzen und Blumen/

Möglichkeit von Grußworten und kurzen Ansprachen durch weitere Teilnehmer

Musikstück auf der Violine: Astrid

Einladung zu Kaffee und Kuchen ins ev. Jugendheim, Binnenstraße 19, für alle Teilnehmer nach

dem Besuch des Bahnhofbereiches und der aufgestellten Eisenbahnwaggons