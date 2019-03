Je rolstoel laten maken in Aalten, straks ook aan huis of in de eigen werkplaats

Inwoners van Aalten die via de gemeente een rolstoel of een scootmobiel hebben kunnen met ingang van 1 november in geval van pech naar een eigen werkplaats van de gemeente. Zijn ze daar niet toe in staat, dan komt er een reparateur aan huis.

De gemeente Aalten richt bij de gemeentewerf op de Vierde Broekdijk in Aalten een eigen werkplaats in voor de reparatie van hulpmiddelen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Afstand tot arbeidsmarkt

Het onderhoud wordt niet langer uitbesteed, omdat het in eigen beheer niet alleen goedkoper kan, maar ook drie werkplekken moet opleveren voor met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

'Zo komen we dichter bij de klanten', zegt wethouder Joop Wikkerink over de nieuwe aanpak, waarbij de kandidaat-werknemers via sociale dienst Laborijn een opleiding krijgen tot bijvoorbeeld fietsenmaker.

Doorstromen en training

'Het levert werk op voor drie mensen uit de sociale werkvoorziening maar het kunnen ook statushouders zijn. Ze krijgen een doorstroomplek bij Laborijn om ze op die manier op de arbeidsmarkt te krijgen', aldus de wethouder.

Ouderhoud en reparaties aan huis noemt Wikkerink 'het mooiste' van de nieuwe aanpak. 'Dan vangen de medewerkers bij de klanten ook signalen op over andere zaken die er spelen, die doorgespeeld kunnen worden naar de Wmo-consulent. Daarvoor moeten de mensen wel worden getraind.'

Levensduur verlengen

Er is jaarlijks zo'n 5 ton gemoeid met de inkoop en het onderhoud van de Wmo-hulpmiddelen. 'Twee ton daarvan is bestemd voor vervanging', zegt Wikkerink. 'We denken dat we door de nieuwe aanpak de levensduur van de hulpmiddelen kunnen verlengen.'

Overigens zullen niet alle reparaties in eigen beheer worden uitgevoerd. Wikkerink: 'We hebben 522 hulpmiddelen die elke twee jaar een onderhoudsbeurt krijgen. In navolging van de gemeente Brockhorst gaan we dat zelf doen, maar dat geldt niet voor de ingewikkelde reparaties. Dan gaan we naar de leverancier, zoals bijvoorbeeld Van Raam in Varsseveld.'