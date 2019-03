Tijdelijke sluiting Stoelenproject verrast Arnhemse politiek

Het bestuur heeft dit besloten om vrijwilligers rust te gunnen en daklozen te stimuleren zelf onderdak te zoeken. In reactie hierop vragen raadsleden Abdurrahman Cetintas (SP) en Ria de Vries (PvdA) zich af hoe dit zich verhoudt met de belofte van de gemeente dat niemand ongewild op straat hoeft te slapen.



In de uitzending van het RTV Arnhem-radioprogramma Arnhem Actueel van dinsdag, geeft SP-raadslid Abdurrahman Cetintas aan het Arnhems college van burgemeester en wethouders om opheldering te vragen. 'We hebben in Arnhem een bed-, bad-, en broodregeling aangenomen, wat betekent dat niemand onvrijwillig op straat hoeft te slapen. Als we dit willen voorkomen, dan moet men er wel voor zorgen dat deze er opvang er zal zijn.'



In totaal heeft hij drie vragen aan de orde gesteld. Allereerst de vraag of er overleg is geweest tussen het Stoelenproject en de gemeente. Ten tweede of de genoemde bed-, bad-, en broodregeling in Arnhem overeind blijft. Als laatste wil Cetintas weten hoe één en ander begrotingstechnisch zit bij het Stoelenproject: 'Hoe komt het dat zij zoveel moeite hebben de begroting rond te krijgen?'



In de uitzending roept hij het Stoelenproject op tot het werven van voldoende vrijwilligers.