Koning op bliksembezoek in Harderwijk

De koning maakte ruimte in zijn drukke agenda, omdat de maakindustrie een belangrijke sector is voor de Nederlandse economie. De twee bedrijven waar Willem-Alexander langsging, onderscheiden zich door ambachtelijke, educatieve en innovatieve speerpunten.

Het eerste bedrijf was Joustra Stoelverzorgers waar ze van oude stoelen, nieuwe stoelen maken. De koning kreeg een rondleiding waarbij hij zag hoe het eraan toe gaat in het bedrijf: van het patronen tekenen tot het stikken en stofferen van de stoelen. De stoffeerders die er aan het werk waren, lieten zich niet van hun stuk brengen. Meubelstoffeerder Henk Verheul: 'Ik vond het niet spannend, hij is ook maar een mens hè. Maar wel interessant om hem een keer te ontmoeten. En hij had echt interesse in het vak.'

Leven lang leren

Bij het tweede bedrijf, AWL-Techniek ging, het gesprek met medewerkers over loopbaanontwikkeling onder het thema Werken in de machinebouw = leven lang leren. En het ging over de Techniek Academie die is opgezet door het mbo en techniekbedrijven uit de omgeving.

Het was een bliksembezoek, dus binnen twee uurtjes was Willem-Alexander ook alweer weg. Maar directeur Henry Joustra van Joustra Stoelverzorgers was erg blij met de interesse van de koning. In tegenstelling tot zijn werknemers was hij wel een tikje zenuwachtig. 'Op een gezonde manier dan. Maar de koning gaf al meteen een goed gevoel. Ik denk dat dit een van de belangrijkste dagen in mijn werkzame leven was. Echt een bekroning van ons werk.'