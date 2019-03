Boomfeestdag in Gelderland: nieuwe bomen, maar ook protest

Op diverse plekken in Gelderland staan basisschoolkinderen woensdagochtend met hun voeten in de aarde om bomen te planten. Toch klinkt ook de roep om aandacht voor het forse aantal gekapte bomen. In Arnhem willen bomenliefhebbers dat de kapvergunning terugkomt.

In De Glind in de gemeente Barneveld gaan tientallen kinderen woensdag bezig met het planten van 11 kastanjes. In totaal gaan er in heel Nederland tijdens de Boomfeestdag duizenden bomen de grond in. In Arnhem staat ook een demonstratie op de agenda. Bomenliefhebbers juichen toe dat er bomen worden geplant, maar willen vooral aandacht voor het feit dat er meer gekapt wordt. 'Doordat de kapvergunning niet meer nodig is voor veel bomen, zie je in rap tempo groen verdwijnen', zegt Mark Bosch van de werkgroep Behoud Bomen Arnhem. 'Het heeft de sluizen opgezet en dat kan niet zo door blijven gaan.'

Zie ook: Steeds meer bomen gekapt in Gelderland

Elf kastanjebomen

Ondertussen gaan er woensdag op heel veel plekken jonge bomen de grond in. Cees van den Heuvel, dorpshovenier van De Glind, ziet dat juist als een feest. 'De kinderen planten hier kastanjes. Prachtige, maar ook heel duurzame bomen. Dat willen we de kinderen ook meegeven, het is ook hun toekomst.' Even verderop, in Harderwijk werd op het laatste moment besloten om de boomfeestdag daar niet door te laten gaan. De grond is niet goed begaanbaar door de harde regen van de afgelopen dagen. Het is volgens de gemeente niet verantwoord om daar 350 kinderen te ontvangen. Vorig jaar was het vooral de kou die roet in het eten gooide. Bomen konden toen wel geplant worden, maar in de zomer bleek dat veel bomen de kou niet hadden overleefd.

'Stelletje zeurpieten'

Bosch hoopt vooral dat op deze boomfeestdag meer mensen doordrongen raken van de zorgen van hem en andere bomenliefhebbers. 'Het kost me ontzettend veel tijd en energie, en we worden vaak weggezet als een stelletje zeurpieten. Maar we blijven hier aandacht voor vragen. Er moet echt wat gebeuren, want anders is het straks te laat.'