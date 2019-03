1,2 miljoen euro voor acute geestelijke gezondheidszorg in Gelderland

Een deel van het geld zal worden gebruikt om een triagist met GGZ-kennis op de meldkamer te plaatsen van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. De triagist bepaalt samen met andere noodhulpdiensten hoe urgent iemand zorg nodig heeft.

Pro Persona, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Gelderland, en de zorgverzekeraars willen dat de beoordeling van patiënten thuis plaatsvindt. Mocht dit niet gaan, dan moet dat gebeuren in een crisisbeoordelingskamer. In Gelderland-Midden zijn al een aantal van dat soort kamers, in Gelderland-Zuid moeten deze nog komen.

Daarnaast zal er in de regio Nijmegen en in Arnhem gestart worden met zogenoemde duale beoordeling. Dit houdt in dat een verwarde patiënt niet alleen psychisch, maar ook lichamelijk wordt onderzocht. In Tiel en Ede gebeurt dit al.