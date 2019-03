PSG, Barça én Grol op het Marveldtoernooi

'Het leeft ontzettend onder die jongens', zegt Ellen Simmelink van de organisatie. Haar zoon speelde eerder als jeugdspeler van Grol tegen de topteams en was ongelofelijk enthousiast. 'Want wat is nou mooier dan over een paar jaar te kunnen zeggen dat je tegen Xavi hebt gespeeld?', aldus Simmelink. Ondanks dat het jonge talent Xavi Simons niet met FC Barcelona afreist naar Groenlo, verwacht het toernooi genoeg andere talenten met deelnemers als FC Barcelona, PSG en Atletico Madrid. 'Ik weet niet welke talenten komen, maar meestal worden er vlak voor het toernooi begint meer namen bekend.' In het verleden speelden onder meer Romelu Lukaku, Mathijs de Ligt, Marcus Rashford en Arjen Robben op het jeugdtoernooi.



Voor de dertigste editie wilde de toernooiorganisatie qua deelnemersveld extra uitpakken. 'En volgens mij is dat gelukt”' aldus Simmelink. De jeugdacademies van Altinordu SK uit Turkije en Puskás Akadémia FC en Hongarije maken dit jaar hun debuut op het toernooi voor onder 15-teams, naast de Nederlandse en buitenlandse topploegen. 'Paris Saint Germain is bijvoorbeeld terug en we hebben de Nederlandse top op het toernooi', aldus Simmelink. 'En nieuw is dit jaar AZ, die komen er ook bij.' Het Marveldtoernooi gaat dit jaar op vrijdag 14 juni van start en duurt tot zondag 16 juni.



Het deelnemersveld: AZ Alkmaar, Altinordu SK (Turkije), PSV, Paris Saint Germain (Frankrijk), FC Barcelona (Spanje), SV Grol, Chivas Guadalajara (Mexico), Manchester City (Engeland), Puskás Akadémia FC (Hongarije), Feyenoord, Atlético Madrid (Spanje) en titelverdediger Ajax.